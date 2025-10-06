Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presentación de un acto de Educación Vial en el municipio. IDEAL

Educación Vial cumple 20 años bajo el lema 'Vícar te quiere salvar'

Antonio Bonilla participa en la presentación de este curso junto a la edil Gracia Montoro y la comunidad educativa

J. C.

Vícar

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:35

Comenta

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presentó recientemente el programa de Educación Vial correspondiente a este curso 2025/2026 bajo el lema 'Vícar te quiere a salvo'.

Una edición con la que se cumplirán «veinte años dentro de lo que significa para nosotros Vícar Ciudad Educadora y Vícar Ciudad Amiga de la Infancia», destacó el regidor municipal.

Durante la presentación oficial del programa, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Educación Vial, participaron todos los representantes de los centros educativos del municipio, así como Gracia Montoro, concejala de Educación, Infancia y Juventud y el coordinador del programa, Miguel Ángel Fernández. El programa de Educación Vial es una iniciativa municipal que cumple dos décadas abanderando la Cultura de la Seguridad y llevando ésta hasta las aulas «puesto que está especialmente dedicado a los niños y niñas en edad escolar». Así, como cada año, pasarán por el programa estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

Los valores transmitidos a través de la campaña se extienden a otros municipios de la provincia gracias a la visita de los centros educativos que solicitan formar parte de esta experiencia.

A su vez, cabe destacar que aunque se trate de un programa especialmente dirigido a la comunidad escolar, también se hacen partícipes a otros colectivos como el de personas mayores, embarazas o migrantes a través de sesiones específicas. Así, los primeros alumnos en participar de este curso serán los de Educación Infantil del CEIP Saint Sylvain D'Anjou el 7 de octubre.

