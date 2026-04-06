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Dos nuevas colectas de sangre en el Centro de Salud de Puebla de Vícar

Las extracciones se llevarán a cabo hoy y mañana, de 17.00 horas a 21.00 horas

J. C.

Vícar

Lunes, 6 de abril 2026, 21:42

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Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplaza esta semana hasta Puebla de Vícar, en cuyo centro de salud, llevará a cago ... extracciones a todos aquellas personas que deseen hacer donación de la misma.

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