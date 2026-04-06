Dos nuevas colectas de sangre en el Centro de Salud de Puebla de Vícar

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, se desplaza esta semana hasta Puebla de Vícar, en cuyo centro de salud, llevará a cago ... extracciones a todos aquellas personas que deseen hacer donación de la misma.

Esta visita, realizada en colaboración con la Asociación Donantes Vida de Vícar, forma parte de la campaña que el citado centro de transfusiones realiza por diversos municipios de la provincia. Las extracciones se realizaran, en una doble jornada, hoy lunes, 6 de abril y mañana día 7, en horario de tarde, comenzando a las 17.00 horas y finalizando a las 21.00 horas.

Los interesados en donar su sangre deben tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kilogramos. Un médico estará a disposición de los donantes para atender a aquellas cuestiones que relacionadas con el estado de salud a la hora de realizar la donación, se planteen.

Desde del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería se ha pedido la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, de cara a poder prestar la mayor atención a los donantes, que de forma voluntaria y altruista acudan a donar su sangre para mejorar la salud de enfermos y accidentados.

La colecta de sangre espera encontrar una vez más la solidaridad de los vicarios de cara a este tipo de llamamientos. Desde la Asociación de Donantes de Vida, se pone de manifiesto la alta concienciación que la población vicaria tiene en estas y otras donaciones y que se espera que se vea reafirmada en esta ocasión.

Por otra parte todas aquellas personas interesadas en donar plasma, pueden dirigirse al Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, ubicado frente al Hospital Torrecárdenas, para solicitar cita, llamando al teléfono 900 10 17 80, de lunes a viernes de 8.30 horas a 14.30 horas.