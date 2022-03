Dimite y renuncia al acta el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Vícar, Alfonso Santiago

El actual portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vícar, Alfonso Santiago, ha presentado esta semana su dimisión y ha renunciado al acta de concejal, abriendo la que es ya la segunda crisis en este mantado en el grupo ultraconservador vicario.

Así lo confirmaron a IDEAL ayer tanto fuentes de la dirección provincial del partido, como del Ayuntamiento de Vícar, cuya secretaría deberá dar cuenta de la renuncia en el próximo Pleno para formalizar la baja, iniciando el proceso de sustitución del hasta ahora concejal.

Santiago ha rechazado hacer declaraciones por el momento, aunque sí ha comunicado estos días a militantes y personas de su entorno que la decisión se produce por «motivos personales». Si bien en el municipio circulan informaciones que hacen referencias a tensiones internas en el partido, que habrían llevado a darse de baja a varias personas de su entorno.

El hasta ahora concejal no ostentaba ningún cargo orgánico en estos momentos en el partido, por lo que su sustitución únicamente afectada al grupo de concejales de Vox en el Consistorio vicario, reducido a dos tras la dimisión hace dos años de Rafael Ruda. Este último edil no renunció entonces al acta, y a día de hoy sigue presente en la Corporación en calidad de concejal no adscrito fuera de la disciplina del partido por el que se presentó, lo que dejó a Vox con dos de las tres actas de concejal que consiguió en las pasadas elecciones municipales.

Tras la renuncia al acta de concejal de Alfonso Santiago, entrará como edil el siguiente miembro de la candidatura de la formación ultraconservadora en las elecciones de 2019, es decir, Emma Barranco Molero, salvo que renuncie a ello, en cuyo caso la lista iría corriendo hasta que aceptara el siguiente candidato de la lista.

Fuentes del partido no pudieron precisar ayer si finalmente el nuevo concejal será Barranco, como tampoco se confirmó quién se quedará a partir de ahora como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Vícar. En principio se habla de la número 2 de la formación y única concejal que se mantiene en el grupo desde la conformación de la actual Corporación, Isabel Alejandra Ceballos, aunque la cuestión deberá ser analizada estos días por la dirección provincial y local de la formación.