Detienen a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia con la técnica del 'mataleón'

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia cometidos en la localidad de La Mojonera, ... en el marco de la operación 'Matalión', desarrollada por agentes de la Comandancia de Almería. Estos hechos habían generado una notable preocupación entre comerciantes y vecinos del municipio.

La actuación se enmarca dentro de las labores de prevención y control desarrolladas por la Guardia Civil de Almería para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.

En el marco de los servicios permanentes de prevención y seguridad ciudadana, la Guardia Civil de Vícar puso en marcha una actuación específica tras la denuncia de varios robos con violencia en La Mojonera. Los hechos seguían un mismo patrón en común: dos individuos abordaban a sus víctimas en la vía pública o en las inmediaciones de entidades bancarias, utilizando la técnica conocida como 'mataleón', consistente en agarrar a la víctima por detrás presionando el cuello con el brazo, mientras el otro autor registraba los bolsillos para sustraer efectos personales y dinero en efectivo. En uno de los casos, los autores llegaron a emplear un arma de fuego para intimidar a la víctima.

Fruto de las exhaustivas gestiones practicadas y de una intensa labor de investigación, los agentes lograron la detención de los dos individuos, supuestos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial del Tribunal de Instancia de El Ejido.

La Guardia Civil recomienda extremar las medidas de seguridad al retirar dinero en efectivo, no comentar públicamente las cantidades retiradas y desconfiar de personas que intenten distraer o entablar conversación de forma insistente en las inmediaciones bancarias, procurando no acudir en solitario cuando se trate de grandes extracciones.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales, recomendando mantener la calma ante este tipo de situaciones, no oponer resistencia y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También recuerda que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para informar sobre cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, la web oficial y la aplicación Alertcops.