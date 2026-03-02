Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detienen a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia con la técnica del 'mataleón'

La Guardia Civil ha esclarecido tres delitos de robo con violencia e intimidación, que habían generado gran alarma social entre comerciantes y vecinos

IDEAL

Almería

Lunes, 2 de marzo 2026, 11:02

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia cometidos en la localidad de La Mojonera, ... en el marco de la operación 'Matalión', desarrollada por agentes de la Comandancia de Almería. Estos hechos habían generado una notable preocupación entre comerciantes y vecinos del municipio.

