Detenido en Vícar un hombre por presunta agresión sexual y exhibicionismo en el bulevar

La Policía Local de Vícar ha detenido en La Puebla de Vícar a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y ... exhibicionismo después de que el 112 recibiera un aviso por la presencia de un varón que alteraba el orden público y que habría agredido a una mujer, a la que presuntamente cogió del brazo e insultó.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se recibió a las 23,20 horas de este lunes, 27 de abril, desde el Bulevar Ciudad de Vícar, donde la persona que contactó con el centro coordinador indicó que el hombre parecía estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Desde el 112 se dio aviso a la Policía Local de Vícar y a la Guardia Civil. Los agentes se personaron en el lugar, identificaron a las partes y comunicaron que la mujer iba a presentar denuncia ante la Guardia Civil, además de practicar las diligencias correspondientes.

El detenido, del que no han trascendido más detalles, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del instituto armado. La Policía Local ha destacado la «intervención rápida, eficaz y coordinada» de sus agentes.