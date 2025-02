Detectan un brote «descontrolado» de sarna en la residencia de ancianos de Vícar

Nerea Escámez Almería Lunes, 10 de febrero 2025, 20:28 Comenta Compartir

La residencia de mayores Fuentevícar, de La Gangosa (Vícar), ha registrado un brote de sarna en las últimas semanas que ha obligado al desalojo y aislamiento de algunos de los usuarios con sus respectivos familiares. De momento, se desconocen el número de residentes afectados por este trastorno dermatológico pero fuentes cercanas apuntan a que el centro llevaría «varias semanas tratando de atajar» la crisis sanitaria.

Así lo ha ratificado IDEAL a través de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y, además, trasladan que a través del servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Almería se están realizando los análisis pertinentes para poder determinar «el origen de esa infestación mientras se llevan las recomendaciones a seguir en el caso de la aparición de escabiosis (sarna)».

Uno de los familiares de un paciente afectado por escabiosis ha contactado con este periódico para lamentar «la mala gestión» que ha prestado esta residencia debido a que «llevan algunas semanas con un brote descontrolado de sarna, me he enterado porque me ha llamado la Unidad de Epidemiología del Hospital de Poniente». En esta línea, ha afeado que haya tenido que «sacar a su familiar de la residencia para tenerlo en casa, ahora nos estamos medicando los dos para curarnos de este brote».

Este periódico ha intentado contactar con la residencia geriátrica Fuentevícar para conocer la situación que se está viviendo en la residencia, sin embargo, no han hecho ninguna declaración ni tampoco han emitido algún comunicado. Por su parte, desde Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía han asegurado que están realizando «un seguimiento estrecho» para asegurar que en el centro se cumplan con las recomendaciones y medidas informadas, todo ello en coordinación con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la residencia de La Gangosa.

Además, Salud señalan que este tipo de infestaciones «son relativamente comunes y con poca trascendencia clínica» por lo que «no deberían suponer una alarma social» ya que aplicando las medidas de precaución como no mezclar ropas, lavar a más de 60 grados y limitar el contacto, son controladas y presentan buena evolución en los pacientes afectados.