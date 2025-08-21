Desahucios e hipotecas, las consultas destacadas de los consumidores en Vícar El Ayuntamiento atiende más de un millar de reclamaciones en 2024 a través de la Oficina del Consumidor

La OMIC es un servicio de atención directa y gratuita que funciona desde abril del 2008 en Vícar.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Vícar, hizo pública hace unos días las estadística de atención ciudadana correspondientes al año 2024, y que arroja un total de 1.162 consultas y reclamaciones, de las que 795 correspondieron a reclamaciones a bancos y entidades financieras, la mayoría sobre cláusulas abusivas, comisiones, desahucios y gastos hipotecarios, comisiones, o embargos.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, valoró positivamente el nivel de consultas por parte de consumidores y usuarios, «supone más de una veintena de atenciones por semana, siendo las demandas por compra - venta de vehículos y reclamaciones a talleres o por venta de piezas, con 51, las que han acaparado un mayor número de expedientes, después de las referentes a entidades bancarias».

Como consecuencia de estas reclamaciones, la OMIC de Vícar generó un total de 121 expedientes de hojas de quejas y reclamaciones; 389 reclamaciones sobre gastos de formalización de escrituras hipotecarias; cuatro de comisiones bancarias; y tres más sobre cláusulas suelo.

Crecimiento reclamaciones

El nivel de reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios experimentó un crecimiento del 30% respecto al ejercicio anterior, según explicó la concejal delegada de la OMIC, Almudena Jiménez.

La edil indicó que una parte importante de las reclamaciones registradas, 51, se refieren a empresas suministradoras de energía, mientras que las aseguradoras y las compañías telefónicas acaparan se sitúan entre las principales reclamaciones, con un total de 49 y 42 respectivamente. Según Almudena Jiménez, «también han sido significativas las reclamaciones a profesionales relacionados con la salud, como estética, audición, o dentistas, con 14 reclamaciones».

La OMIC, como servicio de atención directa y gratuita del Ayuntamiento, viene funcionando desde el mes de abril de 2008, y tiene su sede en la Casa de la Juventud y el Deporte, en Venta Gutiérrez. En ella los ciudadanos del municipio acuden a solicitar información sobre aquellos problemas que puedan afectarles como consumidores y tramitar sus quejas y reclamaciones.

Según la concejala responsable, «el principal objetivo de la OMIC es facilitar la mayor información y orientación al consumidor sobre cuáles son sus derechos y las vías de que dispone para ejercerlos y en ese sentido hay que decir que la labor que se viene realizando está siendo realmente positiva».

La OMIC de Vícar, ofrece información permanente y personalizada sobre todas las cuestiones referentes al consumo, así como orientación sobre los derechos como consumidores y los cauces existentes para su adecuado ejercicio.

