La OMIC es un servicio de atención directa y gratuita que funciona desde abril del 2008 en Vícar. IDEAL

Desahucios e hipotecas, las consultas destacadas de los consumidores en Vícar

El Ayuntamiento atiende más de un millar de reclamaciones en 2024 a través de la Oficina del Consumidor

J. Cortés

Vícar

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:22

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Vícar, hizo pública hace unos días las estadística de atención ciudadana correspondientes al año 2024, y que arroja un total de 1.162 consultas y reclamaciones, de las que 795 correspondieron a reclamaciones a bancos y entidades financieras, la mayoría sobre cláusulas abusivas, comisiones, desahucios y gastos hipotecarios, comisiones, o embargos.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, valoró positivamente el nivel de consultas por parte de consumidores y usuarios, «supone más de una veintena de atenciones por semana, siendo las demandas por compra - venta de vehículos y reclamaciones a talleres o por venta de piezas, con 51, las que han acaparado un mayor número de expedientes, después de las referentes a entidades bancarias».

Como consecuencia de estas reclamaciones, la OMIC de Vícar generó un total de 121 expedientes de hojas de quejas y reclamaciones; 389 reclamaciones sobre gastos de formalización de escrituras hipotecarias; cuatro de comisiones bancarias; y tres más sobre cláusulas suelo.

Crecimiento reclamaciones

El nivel de reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios experimentó un crecimiento del 30% respecto al ejercicio anterior, según explicó la concejal delegada de la OMIC, Almudena Jiménez.

La edil indicó que una parte importante de las reclamaciones registradas, 51, se refieren a empresas suministradoras de energía, mientras que las aseguradoras y las compañías telefónicas acaparan se sitúan entre las principales reclamaciones, con un total de 49 y 42 respectivamente. Según Almudena Jiménez, «también han sido significativas las reclamaciones a profesionales relacionados con la salud, como estética, audición, o dentistas, con 14 reclamaciones».

La OMIC, como servicio de atención directa y gratuita del Ayuntamiento, viene funcionando desde el mes de abril de 2008, y tiene su sede en la Casa de la Juventud y el Deporte, en Venta Gutiérrez. En ella los ciudadanos del municipio acuden a solicitar información sobre aquellos problemas que puedan afectarles como consumidores y tramitar sus quejas y reclamaciones.

Según la concejala responsable, «el principal objetivo de la OMIC es facilitar la mayor información y orientación al consumidor sobre cuáles son sus derechos y las vías de que dispone para ejercerlos y en ese sentido hay que decir que la labor que se viene realizando está siendo realmente positiva».

La OMIC de Vícar, ofrece información permanente y personalizada sobre todas las cuestiones referentes al consumo, así como orientación sobre los derechos como consumidores y los cauces existentes para su adecuado ejercicio.

Te puede interesar

