6 denuncias por usar el móvil en el programa contra las distracciones al volante

La campaña del Ayuntamiento de Vícar, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia y control sobre distracciones al volante que se ha desarrollado durante toda la semana pasada en el municipio, se ha saldado con un total de 136 vehículos interceptados y controlados.

Si bien la campaña del año pasado se cerró con un comportamiento realmente ejemplar por parte de los conductores vicarios y sin que fuera necesario redactar sanción alguna, en la de este año han sido seis los conductores controlados que incumplían la normativa en el momento de realizarse el control

Durante toda la semana, los agentes de la Policía Local, han prestado especial atención a cualquier circunstancia que pudiera derivar en distracciones al volante, que son una de las principales causas de los accidentes de tráfico en las carreteras y vías de nuestro país, siendo una de las principales causas de los accidentes mortales ocurridos durante el pasado año.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha valorado este repunte en los resultados de la campaña respecto al año anterior, insistiendo en que «es necesaria una sensibilización ciudadana aún mayor para detener el creciente número de accidentes que se producen por distracciones durante la conducción».

Las operaciones de vigilancia y control se han desarrollado desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12, ambos inclusive, con el objeto de seguir avanzando en la educación vial y reforzando la seguridad en la carretera, reduciendo al mínimo posible el número de accidentes provocados por cualquier tipo de distracción.

Durante esos días, los agentes locales han llevado a cabo controles de forma aleatoria en distintos puntos del municipio. Según ha señalado, Antonio Bonilla, «con la adhesión a esta nueva campaña, el Ayuntamiento de Vícar se mantiene en su línea de trabajar para reducir los accidentes en los que estén presentes las distracciones al volante, a la vez que colabora además con la DGT en la obtención de datos más actualizados sobre la incidencia real de este factor de riesgo entre los usuarios de los vehículos».

Como ha recordado el concejal de Tráfico y Movilidad, José Luis Leseduarte, «gestos tan simples como marcar un número de teléfono móvil, responder a una llamada telefónica, leer o contestar a un 'Whatsapp', manipular el navegador o utilizar las redes sociales, supone apartar la vista de la carretera durante un tiempo, periodo en el que el vehículo circula sin control y pueden surgir circunstancias que provoquen un grave accidente». A

demás ha señalado que «tras un minuto y medio de hablar por el móvil, incluso con manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar».

Desde la DGT se ha indicado que la peligrosidad por un uso inadecuado del móvil puede llegar a ser equiparable a la conducción con exceso de alcohol. Un conductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con el vehículo que le precede y el tiempo de reacción aumenta considerablemente, en concreto entre medio a dos segundos, dependiendo de los reflejos de cada conductor.

Por otro lado, el sueño y la fatiga son dos causas importantes de siniestralidad vial, muy presentes en aquellos accidentes que se producen por colisiones por alcance, salidas de la vía o invasiones de carril contrario.

Conducir con sueño o fatiga implica un aumento del número de distracciones al volante, la alteración de la capacidad para tomar decisiones, el aumento del tiempo de reacción ante los eventos del tráfico y la disminución de la capacidad para prestar la atención debida al entorno.