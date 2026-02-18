Declaran el agua como no apta para el consumo humano en Vícar Pueblo

La barriada de Vícar Pueblo vuelve a sufrir problemas de suministro de agua potable. Las recientes lluvias provocaron que aumente la turbidez del agua corriente ... que suministra el Ayuntamiento de Vícar al barrio de la Villa de Vícar. Asimismo, el suministro proviene de un pozo que abastece al depósito de la Villa, del no existe riesgo para la población en el resto del municipio.

El palabras del portavoz del Partido Popular vicario, José Manuel Manzano, «se trata de una nueva incidencia, que se suma a todas las que llevamos, y que impide el consumo humano, además, supone un riesgo importante para los electrodomésticos de los hogares de Vícar Pueblo».

A su vez, el portavoz popular explicó que «venimos denunciando la baja calidad en el suministro de agua potable en el municipio, desde los interminables cortes de suministro sin previo aviso, la escasa presión, los socavones en la vía pública debido a las continuas averías en la red de suministro de agua corriente, y la baja calidad del agua, debido a la salinidad excesiva, hacen que el servicio público de abastecimiento de agua corriente no pase por su mejor momento, y empieza a ser un clamor popular si hay alguien al mando».

La actualización de las tasas de suministro de agua potable debido al uso teórico de agua procedente de la desaladora del Campo de Dalías, se tradujo en una subida significativa del recibo del agua, sin embargo, para Manzano, «la subida de la tasa de agua en más de un 50% no se ha traducido en un mejora del servicio, debido a que continuamos enviando a la red agua procedente de pozos, lo que se puede comprobar con las facturas de las comunidades de regantes, con el inconveniente de que se tratan de sondeos que dan un agua de elevada salinidad y que estropea los electrodomésticos».

Por su parte, José Manuel Manzano añadió, además, que «otro inconveniente del agua enviada a la red es que con ella se riegan las plantas de los jardines de Vícar, y como se puede comprobar las plantas están amarillas y sin vigor debido a la elevada salinidad».