Las lluvias provocaron que aumente la turbidez del agua. IDEAL

Declaran el agua como no apta para el consumo humano en Vícar Pueblo

El palabras del portavoz del PP vicario, José Manuel Manzano, «se trata de una nueva incidencia, que se suma a todas las que llevamos, y que impide el consumo humano»

J. C.

Vícar

Miércoles, 18 de febrero 2026, 18:19

Comenta

La barriada de Vícar Pueblo vuelve a sufrir problemas de suministro de agua potable. Las recientes lluvias provocaron que aumente la turbidez del agua corriente ... que suministra el Ayuntamiento de Vícar al barrio de la Villa de Vícar. Asimismo, el suministro proviene de un pozo que abastece al depósito de la Villa, del no existe riesgo para la población en el resto del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

