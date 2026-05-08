Cuentacuentos y recreaciones históricas, actividades que disfrutan los jóvenes en la Antorcha de las Letras

Cuentacuentos, talleres artísticos, recreaciones históricas, juegos educativos, fiesta temática y representaciones teatrales cuelgan el cartel de completo en esta apuesta por la cultura participativa que ... conforma la programación de la vigesimosexta edición de la Antorcha de las Letras de Vícar.

Una edición que este año rinde homenaje a la Generación del 27 y que, para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «significa una propuesta para conocer, acercarnos y profundizar en las figuras de la literatura y artes plásticas que bajo esta denominación aglutinó a grandes artistas cuyas obras se quieren reivindicar, justo ahora que ya está cercana la celebración de su centenario».

Las actividades que se están desarrollando estos días tienen como nexo común su carácter inclusivo y dinámico, con un papel protagonista reservado a los clubes de lectura, que durante meses han preparado personajes y caracterizaciones de figuras como María Teresa León, Maruja Mallo, Margarita Manson, Rosa Chacel, Concha Méndez y Rafael Alberti, pero también los vecinos y los usuarios habituales de las bibliotecas, que se ha acercado atraídos por la vistosidad de las propuestas.

A todo ello hay que sumar también la participación de los centros educativos en el concurso Molinos de Preguntas, una de las actividades estrella de la Antorcha a los largo de sus 26 años de historia, y que está dirigida específicamente a alumnos de secundaria de los dos IES del municipio.

La presente semana se cierra con sendas propuestas teatrales. En primer lugar una obrade teatro de títeres para un púbico más familiar y, en segundo, una representación teatral a cargo del club de lectura de adultos Clara Campoamor, que pondrá en escena «Se vende una mula», una obra de teatro cómica en la que se suscitan situaciones de gran confusión en torno a una petición de una mano y la venta de una mula. La representación será el viernes a las 19:00 h en el Centro Social San Cirilo de El Parador.

La Antorcha continuará su recorrido durante las próximas semanas en otros puntos del municipio, como la Envía, o Puebla de Vícar, para finalizar más tarde en el núcleo de Llanos de Vícar.