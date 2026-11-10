CSIF se concentra para denunciar falta de personal en Correos en Vícar
El sindicato advierte que esta situación se extiende por toda la provincia de Almería
Javier Cortés
Vícar
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a otras organizaciones sindicales, se concentró la mañana de este lunes en la cartería de ... Vícar para denunciar la falta de personal y alertar de la carga de trabajo que sufre la plantilla de Correos. El sindicato recordó que esta situación se extiende por toda la provincia y que es necesario el refuerzo de personal para garantizar la campaña electoral y navideña.
En esta línea, CSIF puso el foco en la Unidad de Reparto de Vícar, donde actualmente existen tres secciones sin cubrir, situación agravada por un trabajador que se jubiló y otro que se encuentra en excedencia. Todo ello se suma a que una sección fue eliminada por completo, lo que supuso que esas funciones hayan tenido que ser asumidas por otra.
Esta falta de efectivos obliga a los trabajadores a asumir mayores cargas de trabajo, realizar colindancias y, en algunos casos, desplazamientos superiores a 60 kilómetros diarios en motocicleta, generando una situación de sobrecarga y estrés laboral.
CSIF reitera que Vícar no es un caso aislado y que este tipo de problemática sobre falta de personal y cobertura de puestos se están produciendo en otros centros de trabajo de la provincia, una situación especialmente preocupante ante la proximidad de la campaña electoral y de Navidad.
Por ello, CSIF exige a Correos la contratación urgente de los efectivos necesarios para cubrir las secciones vacantes y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas, así como la calidad del servicio postal que reciben los ciudadanos. El sindicato reclama una respuesta inmediata y advierte de que, de no producirse soluciones, adoptará las medidas necesarias ante los órganos correspondientes para defender los derechos de la plantilla.