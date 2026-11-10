CSIF se concentra para denunciar falta de personal en Correos en Vícar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a otras organizaciones sindicales, se concentró la mañana de este lunes en la cartería de ... Vícar para denunciar la falta de personal y alertar de la carga de trabajo que sufre la plantilla de Correos. El sindicato recordó que esta situación se extiende por toda la provincia y que es necesario el refuerzo de personal para garantizar la campaña electoral y navideña.

En esta línea, CSIF puso el foco en la Unidad de Reparto de Vícar, donde actualmente existen tres secciones sin cubrir, situación agravada por un trabajador que se jubiló y otro que se encuentra en excedencia. Todo ello se suma a que una sección fue eliminada por completo, lo que supuso que esas funciones hayan tenido que ser asumidas por otra.

Esta falta de efectivos obliga a los trabajadores a asumir mayores cargas de trabajo, realizar colindancias y, en algunos casos, desplazamientos superiores a 60 kilómetros diarios en motocicleta, generando una situación de sobrecarga y estrés laboral.

CSIF reitera que Vícar no es un caso aislado y que este tipo de problemática sobre falta de personal y cobertura de puestos se están produciendo en otros centros de trabajo de la provincia, una situación especialmente preocupante ante la proximidad de la campaña electoral y de Navidad.

Por ello, CSIF exige a Correos la contratación urgente de los efectivos necesarios para cubrir las secciones vacantes y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas, así como la calidad del servicio postal que reciben los ciudadanos. El sindicato reclama una respuesta inmediata y advierte de que, de no producirse soluciones, adoptará las medidas necesarias ante los órganos correspondientes para defender los derechos de la plantilla.