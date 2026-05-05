Las Cruces de Mayo llenan de color y tradición los barrios de Vícar

Los barrios del municipio de Vícar han vivido un intenso fin de semana donde los vecinos y vecinas se han reunido en torno a la ... celebración de las Cruces de Mayo. Unos festejos con los que se celebra «la convivencia entre vecinos aprovechando la estación primaveral» y que son, además, una «excelente ocasión para cultivar la creatividad con la decoración de las cruces», ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla.

Tanto el sábado día 2 como el domingo día 3 han estado marcados por estas citas con gran variedad de propuestas. Así, el barrio de La Gangosa disfrutaba de la tarde del sábado con un gran encuentro y misa en la Plaza Cruz de Mayo. Allí, tras el oficio a cargo del párroco Jesús Zapata, se hizo reparto de las tradicionales rosquillas de pan bendecidas.

Además, la asociación de vecinos participó con un servicio de barra y el grupo Jaleito amenizó la tarde entre rumbas y compases. Por su parte, en el Palacio de Deportes de Las Cabañuelas, la Asociación de Vecinos Ventacabañuelas también organizaba una convivencia con paella y la actuación del grupo Jarana.

Por último en la jornada del sábado la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y Nuestra Señora de La Pasión de Puebla de Vícar organizó una jornada de convivencia en el almacén municipal.

Asimismo, la Asociación de Vecinos San Benito de la Villa de Vícar, la Asociación de Mayores de Llanos de Vícar y la Asociación de Mayores de Puebla aprovecharon la tarde del domingo para festejar las Cruces de Mayo. En el caso de Llanos, el párroco Antonio Acuyo tomó partido de la celebración oficiando la inauguración de la Cruz.

«Este fin de semana ha sido reflejo del cariño, creatividad y orgullo en nuestros barrios», ha manifestado Antonio Bonilla sobre el simbolismo y relevancia de estos eventos. La implicación activa de las asociaciones y hermandades de Vícar son, además, rasgo característico de sus ciudadanos, «quienes contribuyen diariamente a crear el Vícar de todos», puntualizaba el alcalde.