Cortijo El Llano finaliza sus fiestas con la procesión de la Virgen de los Desamparados

Este pasado fin de semana finalizaron las Fiestas Patronales de El Cortijo El Llano en honor a la Virgen de los Desamparados, que contaron con una gran celebración vecinal.

La primera cita del fin de semana fue a las 10.00 horas de la mañana con un desayuno de convivencia, seguido de una sesión de juegos y animación para toda la familia. La imperdible fiesta de la espuma dio comienzo a partir de las 12.00 horas y se extendió hasta el comienzo de la Feria de Mediodía con un menú especial de migas y huevos con chorizo.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas se realizó una sesión de juegos con múltiples premios para los participantes y el sorteo de un jamón al término de la jornada. Por otro lado, a las 20.30 horas tuvo lugar una exhibición de zumba y sobre las 21.00 horas comenzó la verbena a cargo de la orquesta 'Fábula' con castillos hinchables y juegos infantiles.

Para reponer energías y continuar con la celebración, hubo reparto de bocadillos para los asistentes así como chocolatada y buñuelos al final de la noche. Además, sobre las 23.30 horas, llegó la elección del Rey y Reina así como la anunciada entrega de premios de todas las actividades.

De la jornada del domingo destacó la Feria de Mediodía con arroz vecinal, juegos infantiles, castillos hinchables y reparto de pasteles por la tarde. En cuanto a los actos de conmemoración a la Virgen de los Desamparados, la ofrenda floral se realizó en la tarde del sábado, a partir de las 20.00 horas.

Asimismo, en la mañana del domingo tuvo lugar la salida de la Romería desde la Ermita de la Virgen de los Desamparados, junto al Coro Rociero A Nuestro Aire. A las 13.00 horas fue el turno de la solemne eucaristía y por su parte, la comitiva regresó nuevamente a la Ermita sobre las 20.00 horas.