Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las reuniones. IDEAL

El Consejo de la Mujer de Vícar ultima los preparativos de las actividades del 25N

Destacan una marcha contra la violencia de género, un viaje de convivencia a Marruecos, talleres y un festival escolar de videos

J. C.

Vícar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El Consejo Municipal de la Mujer de Vícar ha celebrado una nueva sesión en la que se ha realizado un balance de las actividades llevadas ... a cabo en lo que va de año así como el diseño de las que se van a producir hasta el próximo mes de diciembre, especialmente aquellas organizadas con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, con las que se pretende hacer visible la realidad de la violencia contra las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  5. 5

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  6. 6 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  7. 7 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  8. 8 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Consejo de la Mujer de Vícar ultima los preparativos de las actividades del 25N

El Consejo de la Mujer de Vícar ultima los preparativos de las actividades del 25N