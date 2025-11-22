El Consejo de la Mujer de Vícar ultima los preparativos de las actividades del 25N

El Consejo Municipal de la Mujer de Vícar ha celebrado una nueva sesión en la que se ha realizado un balance de las actividades llevadas ... a cabo en lo que va de año así como el diseño de las que se van a producir hasta el próximo mes de diciembre, especialmente aquellas organizadas con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, con las que se pretende hacer visible la realidad de la violencia contra las mujeres.

Entre estas actividades destacan varias campañas de sensibilización, una marcha contra la violencia de género, varios talleres, un festival de video escolar y una nueva edición de los certámenes literarios que organiza cada año el Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar.

Así por ejemplo, se ha abordado la realización de la Campaña Azucarillos Contra la Violencia de Género, que se presentó la pasada semana, y la colocación de vinilos contra la violencia de género, en diferentes centros públicos del municipio. Asimismo, se celebró un taller de defensa personal femenina el día 14 de noviembre, en turnos de mañana y tarde.

El Día 25 de noviembre en el que se celebra el día de la no violencia hacia la mujer, las actividades se centrarán en una Marcha por el Bulevar Ciudad de Vícar Contra la Violencia de Género con salida desde Plaza Cervantes, y la lectura de testimonios y reparto de mariposas a cargo las diferentes entidades integradas en el equipo Eracis. Ya al día siguiente, a las 18.00 horas tendrá lugar un encuentro con Sara Mar y su novela «El porqué de no hacerlo» en la Biblioteca de Las Cabañuelas, donde la autora narrará sus propias vivencias.

El mes de noviembre prevé también la realización de un Festival Escolar de Video, bajo el nombre de «4 Miradas sin violencia», que tendrá lugar el día 27 y una nueva cita con los Talleres Vic_Arte, a la que seguirá otra más en el mes de diciembre. Por último, para poner fin a las actividades del mes de noviembre, tendrá lugar una Viaje de Convivencia de Mujeres a Marrakech, que se desarrollará entre los días 28 y 30 de noviembre, donde podrán descubrir la imponente Ciudad de Marrakech, la pequeña y pintoresca población de Tahannaout y el Desierto de Agafay, junto a otros destinos del país vecino.

La reunión sirvió también para que las asociaciones de mujeres del municipio hicieran sus propias aportaciones, y se adoptó un acuerdo para la elaboración conjunta de una Moción que se dirigirá al Pleno del Ayuntamiento de Vícar, que girará sobre la importancia de las cifras de violencia de género y contra la infancia. Del mismo modo se anunció una nueva edición de los Certámenes de Literatura que cada año organiza el CMIM de Vícar.

El Consejo de la Mujer de Vícar es un órgano de consulta y participación democrática de las mujeres en la vida municipal, y cuyo fin es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las diferentes políticas municipales. Forman parte de dicho órgano representantes del ejecutivo así como el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), los diferentes partidos políticos del municipio y Asociaciones de Madres y Padres.