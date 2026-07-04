La comunidad gitana de Vícar invitada a redescubrir el flamenco

El Ayuntamiento de Vícar, a través del área de Servicios Sociales y su programa integral de comunidad gitana, propuso una actividad para redescubrir el flamenco ... compartiendo una experiencia artística única, con una masterclass a cargo de Cristina Muelas y su grupo, con la bulería y el tango como eje central.

Las clases se van a impartir los días 6, 7, 8, 9 y 13 de julio en La barriada de La Cimilla y los días 14, 15, 16, 20 y 21 en la barriada de La Lomilla en horario de 20.00 horas y 21.00 horas, a través de Bulerías y Tangos, dos de los palos más populares, festivos y representativos del arte universal del flamenco.

Las bulerías, conocidas por su energía y libertad expresiva, y los tangos, caracterizados por su fuerza y accesibilidad rítmica, constituyen una excelente puerta de entrada al flamenco y una oportunidad para profundizar en su cultura y tradición.

Las clases van dirigidas a toda la familia, tanto a personas que deseen iniciarse como a quienes buscan perfeccionar su técnica y expresión, estas clases ofrecerán una formación práctica basada en el compás, la interpretación, la coordinación corporal y la conexión con la esencia del flamenco.

Esta sesión de trabajo se realizó siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.