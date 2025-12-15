La comunidad gitana de La Lomilla y La Cimilla participan en talleres de decoración navideña

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, a través del Programa de Comunidad Gitana se han llevado a cabo durante los días ... 4, 5 y 9 de diciembre talleres sobre decoración navideña y felicitaciones de Navidad con el objeto de fomentar la creatividad y el espíritu navideño entre los vecinos de las barriadas de La Cimilla y La Lomilla. Estos talleres, de carácter educativo y lúdico, han sido diseñador para fomentar la creatividad, motricidad fina y la socialización de los niños y niñas facilitándoles espacios en los que, bajo la supervisión del monitor, han utilizado diversos materiales como papel, cartón, cartulinas, o pinturas para crear objetos relacionados con la Navidad, exponerlos en su barrio y responsabilizarse de su cuidado.

En estas jornadas no solo han creado adornos y decoraciones para decorar un árbol de Navidad en sus barrios, como estrellas, campanas, figuras de Papá Noel, sino que también han diseñado tarjetas navideñas personalizadas de felicitación para regalar a sus familiares, amigos y amigas desarrollando habilidades de escritura y expresión, además de fomentar valores como la solidaridad y generosidad al pensar en la persona a la que va dirigida la felicitación navideña.

Las diferentes actuaciones han tenido como objetivos específicos fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, desarrollar habilidades manuales y cognitivas, transmitir valores navideños como la paz, el amor o la solidaridad, proporcionar una experiencia de aprendizaje divertida y significativa además de transmitir valores navideños de manera lúdica y educativa.

Al finalizar estos talleres se invitó a los más jóvenes y pequeños del Programa de comunidad Gitana a trasladar esos valores en sus barrios haciéndoles protagonistas de la difusión del «Espíritu Navideño» en sus entornos familiares, vecinales y sociales, una invitación que aceptaron con muchas ganas e ilusión.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el municipio de Vicar.