Niñas se encargan de la decoración navideña en una zona del municipio. IDEAL

La comunidad gitana de La Lomilla y La Cimilla participan en talleres de decoración navideña

Vícar ·

Las diferentes actuaciones han tenido como objetivos específicos fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, desarrollar habilidades manuales y cognitivas

J. C.

Vícar

Lunes, 15 de diciembre 2025, 19:25

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, a través del Programa de Comunidad Gitana se han llevado a cabo durante los días ... 4, 5 y 9 de diciembre talleres sobre decoración navideña y felicitaciones de Navidad con el objeto de fomentar la creatividad y el espíritu navideño entre los vecinos de las barriadas de La Cimilla y La Lomilla. Estos talleres, de carácter educativo y lúdico, han sido diseñador para fomentar la creatividad, motricidad fina y la socialización de los niños y niñas facilitándoles espacios en los que, bajo la supervisión del monitor, han utilizado diversos materiales como papel, cartón, cartulinas, o pinturas para crear objetos relacionados con la Navidad, exponerlos en su barrio y responsabilizarse de su cuidado.

