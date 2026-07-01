La comunidad gitana celebra el verano con una Fiesta del agua para los más jóvenes

El Ayuntamiento de Vícar, desde el área de Servicios Sociales y su programa integral de la comunidad gitana, celebró una gran Fiesta del Agua para ... disfrutar del verano en Familia. Desde el programa de comunidad gitana del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar se invitó a participar tanto a niños y jóvenes como a sus familias los días 23 y 25 de junio en las barriadas de La Cimilla y La Lomilla respectivamente en horario de tarde, unas jornadas pensadas para que todos los vecinos disfrutaran de una tarde llena de diversión, convivencia y actividades refrescantes.

El evento contó con una amplia programación que incluyó juegos acuáticos, fiesta de la espuma, hinchables y animación infantil. El objetivo de esta iniciativa era ofrecer una alternativa de ocio saludable durante la temporada estival, fomentando la participación ciudadana y el disfrute de algunos de los espacios de estos barrios en los que se han desarrollado estas actividades, dentro de un ambiente seguro y familiar y con la supervisión de personal cualificado que garantizara la seguridad de los participantes.

Esta sesión de trabajo se realizó siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.

Por otro lado, desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, a través de su programa integral de la comunidad gitana, se mantuvo en abril una fructífera sesión de trabajo con la coordinadora y la orientadora educativa de la Fundación del Secretariado Gitano de Almería, en la que se abordaron diferentes propuestas de colaboración con objetivos comunes.

En esta primera toma de contacto entre ambas entidades se han expuesto tanto distintas experiencias, como un catálogo de servicios y necesidades detectadas para valorar algunas propuestas conjuntas de intervención, dejando sobre la mesa la necesidad de nuevas sesiones de trabajo para concretar las distintas actuaciones que se van a desarrollar en el municipio de Vícar para la promoción integral de la comunidad gitana.

La Fundación del Secretariado Gitano de Almería cuenta con un equipo multidisciplinar e intercultural de profesionales que prestan servicios para fomentar la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural.

Entre estos servicios destacan algunos programas como Promociona, un programa de apoyo y orientación educativa para jóvenes y sus familias; Acceder, un programa fundamentalmente de intermediación laboral; ERACIS, un programa de cooperación en el desarrollo de estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas; Calí, destinado a promocionar la igualdad de las mujeres gitanas; y el Proyecto Gitanos y Gitanas en Digital.

A modo de conclusión de esta primera sesión de trabajo hay que resaltar que el objetivo de las intervenciones en común que se desarrollen tendrán todas como objetivo trabajar de forma coordinada en el municipio de Vícar por el progreso del pueblo gitano, mediante la promoción social, su reconocimiento y la defensa de los derechos del colectivo.