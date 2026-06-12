La comunidad gitana celebra el Día del Juego con actividades en familia

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar a través del Programa de Comunidad Gitana celebra el día internacional del juego. Para celebrar este ... día, el Ayuntamiento de Vícar a través del área de Servicios Sociales y su Programa de comunidad gitana organizó una serie de actividades lúdicas para toda la familia, que se llevaron a cabo en horario de tarde los días 8, 9 y 10 de junio en La Lomilla, La Cimilla y Las Cabañuelas respectivamente. En estas jornadas se pretendió frenar la disminución de los espacios y tiempos dedicados al juego libre frente al aumento del uso de pantallas.

El Programa de comunidad gitana con el lema 'jugar es crecer', celebra el día internacional del juego 11 de junio, fecha proclamada oficialmente por la asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene como objeto recordar a la sociedad que jugar no es un mero pasatiempo, sino un derecho fundamental consagrado en el artículo 31 de la Convención sobre los derechos del niño.

En un contexto actual donde el tiempo de juego libre al aire libre se vio reducido, el programa destaca la importancia de garantizar que los más jóvenes cuenten con espacios seguros y tiempo suficiente para desarrollar su imaginación, socializar y gestionar sus emociones fuera del entorno virtual, ya que el juego es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de la infancia.

El juego no solo aporta beneficios individuales, sino que actúa como un poderoso motor de cohesión social y tolerancia, ayudando a prevenir conflictos y fomentando la inclusión desde las primeras etapas de la vida, así como también a fomentar hábitos positivos en cuanto normas y respeto hacia los demás.

Estas actividades se realizaron siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.