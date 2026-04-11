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Niños realizando actividades. IDEAL

La comunidad gitana celebra el 8 de abril poniendo en valor su legado cultural e histórico

Vícar ·

Desde el área de Servicios Sociales se han desarrollado actividades y talleres para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano

Javier Cortés

Vícar

Sábado, 11 de abril 2026, 18:20

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Los miembros de la comunidad gitana de Vícar celebraron el Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril) poniendo en valor su legado cultural e ... histórico. Así, desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y dentro del Programa Integral de Comunidad Gitana se pusieron en marcha diversos talleres durante las tardes del lunes y martes.

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