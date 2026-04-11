La comunidad gitana celebra el 8 de abril poniendo en valor su legado cultural e histórico

Los miembros de la comunidad gitana de Vícar celebraron el Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril) poniendo en valor su legado cultural e ... histórico. Así, desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y dentro del Programa Integral de Comunidad Gitana se pusieron en marcha diversos talleres durante las tardes del lunes y martes.

Las actividades con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano se llevaron a cabo tanto en La Lomilla (lunes día 6) y en La Cimilla (martes día 7) con especial guiño hacia los niños y niñas de la comunidad.

Entre dichas actividades se destacaron la exposición verbal y en formato digital de la historia del pueblo gitano, un taller de elaboración de la bandera del pueblo gitano, su simbología y características, y otro taller de elaboración de flores relacionado con el taller de la ceremonia del río. En esta actividad las mujeres arrojan pétalos de flores en los ríos y los hombres encienden velas en recuerdo de los antepasados.

Además, de actividades como marcapáginas con el himno Gelem, Gelem y de juegos cooperativos y lúdicos con un reparto de dulces a los más pequeños.

La celebración del 8 de abril es una jornada en la que se celebra la cultura romaní, recordando su historia y reivindicando el derecho al reconocimiento y la igualdad. Además, es un momento con el que rendir homenaje a las victimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de siglos. U

na celebración que conmemora el primer congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en el año 1971, en el que se adoptaron como símbolos propios la bandera (azul y verde con una rueda roja) y el himno Gelem, Gelem.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.