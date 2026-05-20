La compañía Face 2 Face trae Macbeth en inglés a Vícar

El teatro en inglés vuelve en enero al escenario del Teatro Auditorio Ciudad deVícar. En esta ocasión será la compañía Face 2 Face que pondrá ... en escena una divertida y particular adaptación del clásico de William Shakespeare, Macbeth.

La actuación tendrá lugar el próximo 16 de enero, a las 18.30 horas, al precio de 3 euros la entrada. Esta nueva iniciativa de teatro en inglés, que se suma a las representaciones también en inglés que se llevan a cabo dentro de la campaña de Educateatro, está especialmente dirigida a los alumnos de Lengua Inglesa de la Escuela Oficial de Idiomas y de las academias de idiomas del municipio.

Face 2 Face sitúa a la famosa tragedia de Shakespeare en un restaurante de comida rápida, donde Macbeth es un tramposo pinche de cocina. Esta tragedia hábilmente convertida en sátira social ilustra como la ambición y codicia desmadrada de la pareja Macbeth les lleva a la ruina mientras el público se parte de la risa. Otra vez Face 2 Face logra acercar los estudiantes al mundo de Shakespeare de forma amena y divertida.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha animado a los jóvenes del municipio a que se sumen a esta nueva iniciativa, «que contribuye a formar y crear hábitos por las artes escénicas a la vez que a mejorar el aprendizaje del idioma».

Antonio Bonilla ha insistido en que «no podemos olvidar que nuestros jóvenes son los potenciales espectadores de nuestro teatro y que iniciativas de este tipo no cabe duda que sirven para generar unos hábitos y unos gustos por las artes escénicas, y en definitiva por la cultura en general».

Face 2 Face Theatre Company es una compañía de teatro educativo formada por un equipo de profesionales del teatro y de la enseñanza, provenientes de los Estados Unidos y Reino Unido, con más de veinte años haciendo reír con sus obras de teatro en inglés por toda la geografía española.

El equipo tiene en cuenta la mejor manera de llegar a los participantes utilizando varias técnicas teatrales y didácticas junto con las estructuras lingüísticas adecuadas a su nivel; al mismo tiempo, el humor, las canciones, el lenguaje corporal, la mímica y los gestos de los actores hacen que el público participe en una experiencia totalmente interactiva.