La Comisión Local de Impulso Comunitario de Vícar hace balance del año

La Comisión Local de Impulso Comunitario del Ayuntamiento de Vícar se reunió para evaluar las actuaciones realizadas durante el último año en el marco del ... II Plan Local de Intervención de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social y la Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS+ 2024-2028). La sesión, presidida por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, sirvió también para presentar las propuestas de mejora y las próximas actuaciones a desarrollar.

Durante el encuentro, se hizo un repaso del desarrollo de actuaciones llevadas a cabo en 2024- 2025 en los distintos ámbitos de intervención del II Plan Local. Además del alcalde, asistieron los ediles de servicios sociales y la edil de Educación, los seis integrantes del equipo ERACIS+ de Vícar, y una representante de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de todas las asociaciones integrantes de ERACIS+ en el municipio: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas, así como de otras entidades sociales que colaboran activamente, como Asociación NOESSO y Asociación AMAAVI.

La CLIC hizo balance de los logros llevados a cabo desde la implantación del II Plan Local en Vícar, entre ellos: la mejora de la coordinación y el trabajo en red con los agentes y entidades que trabajan en la zona, la puesta en marcha formaciones orientadas al empleo y el desarrollo de actuaciones comunitarias.

De cara a 2026, las nuevas propuestas y perspectivas de trabajo incluyen, entre otras, la continuidad de los itinerarios de inserción sociolaboral, el fortalecimientoy mejora del trabajo en red con todas las entidades y agentes sociales, tanto dentro como fuera del municipio, la intervención comunitaria mediante metodologías participativas y la puesta en marcha de nuevas mesas y espacios de trabajo colaborativo.