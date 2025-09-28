Comienzan las obras de accesibilidad en Calle Alcalá de Las Cabañuelas para sanear la vía urbana El Ayuntamiento de Vícar refuerza su compromiso con la ciudadanía ejecutando el Plan de Adecuación

J. C. Roquetas de Mar Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Ya han comenzado las obras de adecuación de la Calle Alcalá (Las Cabañuelas) para la mejora de la accesibilidad y saneamiento de esta vía urbana. Tal y como ha informado Antonio Bonilla, alcalde del municipio, «estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de Adecuación de Vícar, mediante el cual intervenimos en diferentes puntos del territorio municipal».

Concretamente, las obras iniciadas tendrán una duración aproximada de un mes y se centrarán en la sustitución del actual encintado del perímetro de la jardinera central y el mantenimiento de acerados, con especial incidencia en los tramos que presentan mayor deterioro.

Para ello, se procederá a la demolición de los bordes existentes para el posterior encintado con bordillo de hormigón para ajardinamiento. Además de las obras actuales, están previstas próximas actuaciones en múltiples localizaciones del municipio.

Temas

Plan

Vícar