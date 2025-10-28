Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El refuerzo escolar beneficia a los alumnos. IDEAL

Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar

Las clases tiene lugar en La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas

J. C.

Vícar

Martes, 28 de octubre 2025, 21:12

El Programa de Comunidad Gitana comienza con sus clases de refuerzo escolar con los niños y niñas de las zonas beneficiarias del mismo. Se trata ... de un programa con una amplia trayectoria en el municipio de Vicar en las zonas con mayor número de población gitana.

