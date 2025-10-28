Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
Las clases tiene lugar en La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas
J. C.
Vícar
Martes, 28 de octubre 2025, 21:12
El Programa de Comunidad Gitana comienza con sus clases de refuerzo escolar con los niños y niñas de las zonas beneficiarias del mismo. Se trata ... de un programa con una amplia trayectoria en el municipio de Vicar en las zonas con mayor número de población gitana.
Las clases de refuerzo que se impartirán son actividades extraescolares diseñadas para ayudar a los niños y niñas de los núcleos de La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas para mejorar su rendimiento académico y consolidar conocimientos en áreas específicas, ofreciendo un tiempo de aprendizaje para repasar y profundizar en los contenidos del curso escolar.
Aunque las actividades se basarán principalmente en el refuerzo escolar también se realizarán actividades relacionadas con la prevención del absentismo escolar y fomento de hábitos saludables, estas últimas se llevarán a cabo tanto con menores como con sus progenitores haciendo de estas actuaciones actividades intergeneracionales muy nutritivas para los más pequeños.
Desde el programa también se motivará y reforzará la implicación de estas familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas con actividades y talleres lúdicos, juegos, dinámicas grupales.
Los horarios y lugares en los que se llevarán a cabo tanto las clases de refuerzo escolar como otras actividades serán en el módulo prefabricado de La Cimilla los martes de 16:00 a 20:00 y los jueves de 18:00 a 20:00; en el módulo prefabricado de La Lomilla los miércoles y viernes de 16:00 a 19:00; y en la sala de usos múltiples de Las Cabañuelas los lunes de 16:00 a 19:00 y los jueves de 16:00 a 18:00.
