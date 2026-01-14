Comienza en Vícar la formación en ayuda a domicilio y limpieza impulsada desde ERACIS+
Junto a las entidades colaboradoras, el grupo de trabajo en el municipio ha iniciado las sesiones teóricas
J. C.
Vícar
Miércoles, 14 de enero 2026, 20:21
Durante la mañana de este lunes 12 de enero ha dado comienzo la parte teórica de la formación en ayuda a domicilio y limpieza organizada ... en el marco del programa ERACIS+ en el municipio de Vícar. Una acción formativa impartida por las entidades integrantes del programa, es decir: Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas.
Esta parte teórica se desarrolla en la sede de la entidad Protegidas, situada en Puebla de Vícar, en horario de 09.00 a 14.00 horas y cuenta con una duración total de 50 horas lectivas.
El objetivo de esta fase es dotar a las personas participantes de conocimientos y competencias básicas en el ámbito de la ayuda a domicilio y la limpieza, sentando las bases para el desarrollo del itinerario formativo y favoreciendo habilidades técnicas, sociales y hábitos laborales que faciliten su acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo.
Dichos contenidos combinan aprendizaje teórico con actividades prácticas, como role-playing, análisis de casos, simulaciones y debates grupales, pensados para fortalecer la capacitación profesional y la capacidad de tomar decisiones en entornos reales.
De esta manera, la formación se organiza en cinco bloques: cuidados básicos, habilidades sociales y proceso de envejecimiento, alimentación y técnicas de cuidados, limpieza profesional, y manipulación de alimentos, prevención de riesgos laborales e igualdad.
Desde el equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar se subraya la importancia de impulsar acciones formativas orientadas a sectores con demanda de empleo, especialmente en el ámbito de los cuidados y los servicios a la comunidad.
La coordinación entre las distintas entidades integrantes del programa permite ofrecer una respuesta integral, apoyando la capacitación profesional y el acceso al empleo de las personas participantes.
Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es
