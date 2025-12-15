Comienza un nuevo curso del programa 'Construyendo Convivencia de Vícar'

El programa Construyendo Convivencia de Vícar inicia un nuevo curso para acercar el Sistema Judicial, los valores de la Constitución y las normas de convivencia ... de una sociedad democrática a los estudiantes del municipio. Así, tal y como viene realizando desde hace más de una década, dentro de este programa se contemplan tres grandes proyectos: Laboratorio de Democracia, Prevención Acoso Escolar y Educación en Justicia.

De esta forma, las sesiones en los centros educativos daban comienzo durante el mes de noviembre desarrollándose en los centros educativos Félix Rodríguez de la Fuente, Federico García Lorca, Tiernos Galván, Blas Infante, La Merced, La Canal o Saint Sylvain D'Anjou y a los que se sumarán IES La Puebla e IES Villa de Vícar.

En el caso de Laboratorio de Democracia, el proyecto se dirige al alumnado de 6.º de Educación Primaria con el objetivo general de dar a conocer los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho. Por su parte, los contenidos a trabar en el proyecto de Prevención de Acoso Escolar se dirigen a los estudiantes de 1.º ESO poniendo el foco sobre herramientas de detección de estas conductas, prevención y sensibilización.

Por último, Educación en Justicia acerca a los alumnos de 2.º ESO el funcionamiento del Sistema Judicial y el Código Penal proponiendo una reflexión sobre la responsabilidad individual de los actos. Además, dentro de este último proyecto, los niños y niñas tienen la oportunidad de asistir en directo a la celebración de un juicio, poniendo en práctica las nociones adquiridas.

Así pues, el programa Construyendo Convivencia es una iniciativa puesta en marcha de manera conjunta desde el Área de Servicios Sociales Comunitarios, Policía Local y Ayuntamiento de Vícar desde su condición como Ciudad Amiga de la Infancia y Ciudad Educadora.