Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las clases impartidas sobre estas temáticas en Vícar. IDEAL

Comienza un nuevo curso del programa 'Construyendo Convivencia de Vícar'

Cada año, estudiantes de diferentes edades aprenden sobre el Sistema Judicial, el Estado Social y Democrático de Derecho y las normas de convivencia

J. C.

Vícar

Lunes, 15 de diciembre 2025, 19:14

Comenta

El programa Construyendo Convivencia de Vícar inicia un nuevo curso para acercar el Sistema Judicial, los valores de la Constitución y las normas de convivencia ... de una sociedad democrática a los estudiantes del municipio. Así, tal y como viene realizando desde hace más de una década, dentro de este programa se contemplan tres grandes proyectos: Laboratorio de Democracia, Prevención Acoso Escolar y Educación en Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en el exclusivo aceite de oliva virgen extra Dcoop por tiempo limitado
  2. 2 La nieve llega a Granada este martes: estos son los 31 pueblos en los que podría nevar
  3. 3 «El señor dejó el coche así y se fue»: lo empotró contra un bar de Granada, volcado y de canto
  4. 4 Muere un hombre en la puerta de una discoteca en Sierra Nevada
  5. 5 El primer gran temporal se lleva parte de Playa Granada
  6. 6 La UGR subirá el precio de los comedores a los estudiantes: esto costarán desde ahora
  7. 7

    La cápsula del tiempo de Granada: aparecen restos de 30 siglos en el hueco de un ascensor
  8. 8 Salvador, el dentista de Granada que convierte su consulta en una casa para sus pacientes
  9. 9 El profesor granadino que prepara las oposiciones cinco veces más rápido
  10. 10

    La muerte a golpes de Irene en su caravana y el arduo camino hasta esclarecer el crimen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza un nuevo curso del programa 'Construyendo Convivencia de Vícar'

Comienza un nuevo curso del programa &#039;Construyendo Convivencia de Vícar&#039;