Comienza el nuevo curso 2025/2026 en las Escuelas Infantiles de Vícar Más de 500 niños y niñas de 0 a 3 años han iniciado su etapa escolar en los 8 centros con los que cuenta el municipio

Jueves, 4 de septiembre 2025

Más de 500 niños y niñas comenzaron este miércoles en Vícar el curso escolar 2025/2026 en la primera etapa educativa. Una jornada muy especial para estos niños y niñas, así como para las madres y padres, que inician una etapa indispensable en su desarrollo, como señaló Antonio Bonilla.

Además, el alcalde trasladó su deseo de que este nuevo curso esté lleno de aprendizaje y grandes experiencias.

En total, el municipio de Vícar cuenta con 8 centros de educación infantil desde donde se impulsa el crecimiento de las nuevas generaciones: Geranios, Rosales, Jazmines, Azucenas, Más Sonrisas, Pequeños Sabios, Sonrisas y Mundo de Colores.

Precisamente, para la comunidad educativa también tuvo unas palabras el alcalde, poniendo en valor su trabajo y desempeño desde las aulas. 'Vícar, como Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia' se vuelca por completo en las necesidades de los niños y jóvenes de una forma transversal.

Desde la puesta a punto de instalaciones educativas y la creación de programas específicos, al fomento de la conciliación familiar con la puesta en marcha del Plan Corresponsables, por ejemplo, entre otros.

De esta forma, los menores de 3 años iniciaron desde este pasado miércoles el curso escolar con una primera semana en horario de adaptación y a ellos les seguirán el próximo miércoles 10 de septiembre los estudiantes de Educación Primaria.

Por otro lado, desde el Área de Deportes señalan a una novedad dentro de los cursos de natación 2025-26 y es que por primera vez habrá un grupo de iniciación y tecnificación para adultos que se impartirá los martes y jueves de 20.30 a 21.15 horas.