El colectivo gitano se suma a los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
El foco principal de las actividades se centra en el bienestar emocional de los niños, adolescentes y jóvenes
Javier Cortés
Vícar
El Ayuntamiento de Vícar desde el área de Servicios Sociales y su programa integral de comunidad gitana se suma a la conmemoración del Día Mundial ... de la Salud Mental. Desde el Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar se invitó a participar tanto a niños y jóvenes como a sus familias los días 9 y 13 de octubre en las barriadas de La Lomilla y La Cimilla respectivamente en horario de tarde, unas jornadas pensadas para la participación de los vecinos bajo el lema internacional de la OMS 'Escuchemos a la personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real'.
El foco principal de estas actividades se centró en el bienestar emocional de niños, adolescentes y jóvenes, ayudándoles a reconocer emociones, manejar el estrés y fortalecer la autoestima a través de dinámicas grupales como la tormenta de ideas, juegos de mesa y diálogo reflexivo-asertivo.
Estas sesiones de trabajo se realizaron siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.