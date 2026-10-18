El colectivo gitano se suma a los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Javier Cortés Vícar 18/10/2026 Actualizado a las 22:44h.

El Ayuntamiento de Vícar desde el área de Servicios Sociales y su programa integral de comunidad gitana se suma a la conmemoración del Día Mundial ... de la Salud Mental. Desde el Programa de Comunidad Gitana del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar se invitó a participar tanto a niños y jóvenes como a sus familias los días 9 y 13 de octubre en las barriadas de La Lomilla y La Cimilla respectivamente en horario de tarde, unas jornadas pensadas para la participación de los vecinos bajo el lema internacional de la OMS 'Escuchemos a la personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real'.