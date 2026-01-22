Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Un taller realizado en el municipio vicario. IDEAL

El CMIM de Vícar anuncia la XXIX edición del certamen 'Mujer y Literatura'

Se abre el plazo de presentación de relatos cortos y poesía con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M)

J. C.

Vícar

Jueves, 22 de enero 2026, 19:30

Comenta

Un año más, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar, junto al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) convoca el certamen 'Mujer ... y Literatura' celebrado en el marco de los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

