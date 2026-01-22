El CMIM de Vícar anuncia la XXIX edición del certamen 'Mujer y Literatura'
Se abre el plazo de presentación de relatos cortos y poesía con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M)
J. C.
Vícar
Jueves, 22 de enero 2026, 19:30
Un año más, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar, junto al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) convoca el certamen 'Mujer ... y Literatura' celebrado en el marco de los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
El concurso arranca así la edición número 29 donde se reta a los participantes a reflexionar sobre la igualdad de género y la prevención de conductas machistas y violentas a través de las modalidades de relato corto o poesía.
En cuanto a los requisitos para participar, las propuestas deberán ser originales inéditos, es decir, no podrán haber sido publicados previamente ni premiados en ningún otro certamen. El autor/a (mayor de 16 años) tampoco podrá haber ganado 'Mujer y Literatura' en las tres ediciones inmediatamente anteriores y deberá residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como en ediciones anteriores, se establece un premio para las dos mejores propuestas de cada categoría (relato corto y poesía) consistentes en 500 euros para el primer puesto y 300 euros para el segundo.
En cuanto al plazo de presentación de las propuestas y cómo formalizar las mismas, los trabajos deberán entregarse hasta el 31 de marzo, preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Vícar o de manera presencial en el Centro de la Mujer, situado en Plaza Cervantes 1 (Las Cabañuelas). Todos los detalles, normativa y bases del concurso pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Vícar.
