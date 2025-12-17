La circulación en A-7 a su paso por Vícar se reanudará a partir del 20 de diciembre

La circulación en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Vícar se reanudará a partir de este sábado 20 de ... diciembre, tras el corte del tráfico en sentido Málaga provocado por las obras de reducción del ruido que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La Subdelegación informó de esta previsión en un comunicado tras la visita del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, al tramo afectado junto a técnicos de la Unidad de Carreteras del Estado. Durante el recorrido, Martín destacó que «el objetivo es reducir el ruido generado por el tráfico para mejorar el confort acústico de los vecinos y usuarios de esta transitada vía».

La actuación cuenta con un presupuesto global de 11,56 millones de euros y está financiada con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El corte afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 805,3 y 807,1, así como al ramal de incorporación del enlace 805 en sentido Málaga, lo que obligó a desviar la circulación por la calzada opuesta, en sentido Almería, donde se mantiene habilitada señalización específica «para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios».

Las obras consisten en la instalación de pantallas acústicas y en la sustitución del pavimento existente por otro de tipo fonoabsorbente en la calzada derecha de la A-7 en sentido Málaga. Para ello, se van a ejecutar un total de 52 pilotes que sirven de cimentación a las pantallas, lo que ha requerido situar maquinaria sobre la propia calzada actualmente en servicio.

La actuación forma parte de un conjunto de seis intervenciones previstas en la provincia de Almería, cinco de ellas en la A-7 entre los kilómetros 805,975 y 824,789 y una más en la autovía A-92, en sentido Granada, entre los kilómetros 381,530 y 382,350.