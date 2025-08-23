Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Algunos de los alumnos que participaron en los cursos de natación de verano en la pedanía vicaria. IDEAL

Cerca de 70 niños aprenden a nadar y perfeccionar su estilo en Las Cabañuelas

Vícar ·

Finaliza el segundo turno de natación en la piscina de esta pedanía vicaria que ha contado con tres semanas de trabajo

J. C.

Vícar

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:02

Los 69 alumnos que tomaron parte en el segundo de los turnos de los cursos intensivos de natación que se vienen impartiendo en la Piscina Municipal de Las Cabañuelas, cerraron el mismo con una exhibición y la posterior recogida de diplomas.

La mayoría de los participantes estaban repartidos entre los de 2 a 5 años, benjamines, con hasta cuatro turnos, e infantiles (de 6 a 10 años) con tres, a los que se suman los turnos de jóvenes y mayores, éstos con un mes de duración, y el aquasport.

Clausura

El acto de clausura de este turno contó, como es habitual, con la presencia del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quien les felicitó por este aprendizaje, así como animó a los más novatos a seguir perfeccionando el estilo en las próximas convocatorias.

En este sentido, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacó la acogida dispensada a estos cursos. «Como alcalde es una satisfacción el regreso un verano más de esta actividad a la Piscina Municipal», señaló Antonio Bonilla.

El máximo responsable del Ayuntamiento de Vícar, que estuvo acompañado por las concejalas de Deportes, Vanesa Lidueña, y Encarnación Martínez, insistió en la importancia de estos cursos, que a través de sus distintos módulos, ofrecen la oportunidad de aprender a nadar o de perfeccionar los estilos natatorios, aprovechando en el caso de los menores, el periodo vacacional.

Estos cursos los viene organizando el Ayuntamiento de Vícar, desde antes incluso de disponer de unas instalaciones acuáticas propias, habiéndose convertido en una de las actividades más participativas del verano en el municipio de Vícar. El siguiente turno comenzó el 11 de agosto y se extenderá hasta el 29 de agosto.

