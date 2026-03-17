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Uno de los recorridos realizados durante el programa en Vícar. IDEAL

Cerca de un millar de alumnos participan en Educación Vial en Vícar

Nociones básicas como las partes de la calle, como ser un buen peatón y distracciones al teléfono entre los temas tratados

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 21:29

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El programa de Educación Vial de Vícar, por el que han circulado ya una cifra cercana al millar de alumnos de Infantil y Primaria en ... lo que va de curso, ha iniciado a principios de marzo los cursos dirigidos a alumnos de segundo curso de la ESO dentro del programa Vícar ante las Drogas. Unas clases en las que se hará una incidencia especial en alertar a los jóvenes sobre los efectos negativos del consumo de alcohol y drogas tanto para la salud, como la conducción.

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Cerca de un millar de alumnos participan en Educación Vial en Vícar