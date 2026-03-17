Cerca de un millar de alumnos participan en Educación Vial en Vícar

El programa de Educación Vial de Vícar, por el que han circulado ya una cifra cercana al millar de alumnos de Infantil y Primaria en ... lo que va de curso, ha iniciado a principios de marzo los cursos dirigidos a alumnos de segundo curso de la ESO dentro del programa Vícar ante las Drogas. Unas clases en las que se hará una incidencia especial en alertar a los jóvenes sobre los efectos negativos del consumo de alcohol y drogas tanto para la salud, como la conducción.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «es muy importante trabajar con los alumnos desde temprana edad para que conozcan las normas de tráfico y cuál debe ser su comportamiento, tanto en su papel de peatones como cuando circulan como pasajeros en un vehículo, así como sobre los riesgos de consumir alcohol y drogas».

A lo largo de los seis primeros meses de este curso han pasado por el Parque Infantil de Tráfico del Centro de Educación Vial alumnos de todos los centros del municipio, en las edades de infantil de cinco años, acompañados de familiares para la actividad en la pista, y también de tercero y sexto de primaria.

Las actividades se han desarrollado en una primera parte en el aula del centro, donde el policía local coordinador de la actividad, Miguel Ángel Fernández, les ha explicado nociones básicas como las partes de la calle, como ser un buen peatón y otros temas relacionados con la seguridad como las distracciones de los teléfonos como peatones, el uso de sistemas de retención infantil, el cinturón de seguridad y las señas de tráfico, todo ello acompañado con videos e imágenes y adaptado según la edad de cada grupo.

En la segunda parte de la actividad, los alumnos han podido hacer uso de la pista de tráfico del centro, utilizando Kars y bicicletas, para mantener con contacto con el tráfico y sus señales, normativa sobre el uso de patinetes eléctricos y bicicletas.

Esta semana ha comenzado la segunda fase del programa, siendo el turno de los dos IES, el Puebla de Vícar y el Villa de Vícar, y de los CEIPs que cuentan con alumnado de la ESO, como es el caso del Félix Rodríguez de la Fuente, La Canal, y el Federico García Lorca, para los que se están desarrollando un total de dieciséis sesiones, que contarán con una parte teórica en la que aprenderán con detalle de qué forma afecta a la población juvenil el consumo de alcohol o drogas, tanto en la conducción como en su organismo.

Las clases teóricas se completarán con un taller práctico en el que mediante el uso de gafas de simulación podrán comprobar los efectos que provocan en la percepción visual el consumo de alcohol o drogas.

El desarrollo de este programa educativo responde al compromiso del Ayuntamiento de Vícar con la seguridad de todos sus ciudadanos comenzando por el conocimiento del código de circulación desde las edades más tempranas.

Parte del éxito de la iniciativa responde a la implicación del cuerpo docente de los centros del municipio, quienes colaboran activamente edición tras edición. Como ya es conocido, se trata de una formación teórico-práctica pionera en España, que comienza en las aulas de cada centro y culmina en el Parque de Tráfico del Centro de Educación Vial.