Cerca de una decena de estudiantes en Control de Plagas eligen Vícar para sus prácticas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio la bienvenida al grupo de nueve personas que desde el pasado 14 de enero comienzan sus prácticas formativas ... en el Consistorio deseando a todos ellos «la mejor de las experiencias poniendo en práctica vuestros conocimientos teóricos y aprovechando al máximo la dilatada experiencia de los trabajadores municipales que os tutelan».

Dichas prácticas se van a realizar en el área de jardinería del Ayuntamiento de Vícar, desde donde podrán aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos a través del programa Servicio para el Control de Plagas que actualmente cursan en la Escuela de Formación Profesional.

Se trata de un certificado de profesionalidad que capacita a estos estudiantes en tareas como el preparado, transporte y aplicación de medios y productos destinados al control de plagas en condiciones de salud y seguridad. Asimismo, el Ayuntamiento de Vícar, como administración pública, apoya y favorece la realización de prácticas formativas, que benefician tanto a los estudiantes como al conjunto de la ciudadanía.

Por un lado, los primeros no solo completan las prácticas curriculares, sino que tienen la oportunidad de trabajar directamente con profesionales del sector. De otra parte, su llegada refuerza el área o servicio al que se incorporan durante el periodo establecido.

Por otro lado, el plan de empleo Andalucía Activa en Vícar finalizó tras beneficiar a un total de 56 personas a lo largo del último año. Se trata de un proyecto para la empleabilidad y adquisición de experiencia laboral subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y al cuál se adhirió el Consistorio el pasado mes de noviembre de 2024.