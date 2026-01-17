Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

su llegada refuerza el área o servicio al que se incorporan durante el periodo establecido. IDEAL

Cerca de una decena de estudiantes en Control de Plagas eligen Vícar para sus prácticas

Antonio Bonilla ha dado la bienvenida al grupo que se incorpora al área de jardinería

J. C.

Vícar

Sábado, 17 de enero 2026, 13:57

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio la bienvenida al grupo de nueve personas que desde el pasado 14 de enero comienzan sus prácticas formativas ... en el Consistorio deseando a todos ellos «la mejor de las experiencias poniendo en práctica vuestros conocimientos teóricos y aprovechando al máximo la dilatada experiencia de los trabajadores municipales que os tutelan».

