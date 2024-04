Más de 10 centros educativos de la provincia visitarán el Parque de Tráfico de Vícar

J. Cortés Vícar Miércoles, 10 de abril 2024, 14:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El programa de visitas al Parque Infantil de Tráfico del Centro de Educación Vial de Vícar tiene ya definidos los once centros educativos de la provincia que harán uso de las instalaciones en este último trimestre del curso.

Unas visitas que se realizarán durante el presente mes de abril, también en mayo y junio, y que permitirán a unos 150 alumnos de 3º y 4º de Primaria disfrutar de este espacio lúdico-formativo, uno de los tres únicos parques de la geografía nacional homologados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los CEIPs Gabriel Cara, Arco Iris, Virgilio Valdivia y Portocarrero, de Roquetas de Mar; Ciavieja, Gabriela Mistral, Tierno Galván, San Agustín, Diego Velázquez, y Miguel Servet, de El Ejido; Alpujarra, de Paterna del Río y Laujar de Andarax; y Ave María, de la capital, son los centros elegidos para dar una formación en este ámbito.

El programa previsto incluye clases teóricas en el aula acerca de las normas del buen peatón y el uso correcto del cinturón y los sistemas de retención infantil. Además, este proyecto pretender informar sobre el uso de la bicicleta y el conocimiento de señales de tráfico, teniendo la oportunidad de poner sus conocimientos en práctica en la pista mediante el uso de los karts y bicicletas.

En algunas de estas clases participarán también junto al policía docente del centro, alumnos y alumnas del Ciclo Superior de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Formación de Vícar, en su fase de prácticas.

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla destacó la amplia demanda de uso que tienen estas instalaciones por parte de los centros educativos no solo de Vícar, si no cada vez más de otros centros de fuera del municipio, si bien lamenta que la intensa actividad que se lleva a cabo con los escolares vicarios, deje un calendario ajustado que no permite atender todas las consultas de centros educativos.