Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los talleres de defensa personal realizado anteriormente, IDEAL

El Centro de la Mujer de Vícar programa un nuevo taller de defensa personal femenina

Tendrá lugar el próximo día 14 y será impartido por el Grupo Valkyria en el Palacio de Deportes

J. C.

Vícar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

El Centro Municipal de Información a la Mujer ha programado una nueva edición del Taller de Defensa Personal femenina, dirigido a mujeres mayores de 16 ... años y que se va a desarrollar el próximo 14 de noviembre en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8

    La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007
  9. 9 El rey de la carne madurada de Granada
  10. 10 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Centro de la Mujer de Vícar programa un nuevo taller de defensa personal femenina

El Centro de la Mujer de Vícar programa un nuevo taller de defensa personal femenina