El Centro de la Mujer de Vícar programa un nuevo taller de defensa personal femenina

El Centro Municipal de Información a la Mujer ha programado una nueva edición del Taller de Defensa Personal femenina, dirigido a mujeres mayores de 16 ... años y que se va a desarrollar el próximo 14 de noviembre en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que «es importante asegurar la protección y seguridad integral de las mujeres así como reforzar su autoestima y seguridad en sí mismas, mediante el aprendizaje de técnicas básicas de autodefensa«.

El curso, impartido por monitores especializados del Grupo Valkyria, será totalmente gratuito y tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Vícar, en horario de 9.30 a 13.30 horas en el turno de mañana y de 17.00 a 20.00 en el de tarde.

Los instructores encargados de impartir el taller basan su técnica en las artes marciales tradicionales japonesas y su objetivo es aportar al colectivo de mujeres una conciencia de autoprotección ante su necesidad de adquirir habilidades para fomentar su seguridad, y fomentar entre ellas la práctica de cualquier sistema que contribuya a su seguridad personal.

Durante el taller, los instructores y sus cooperadores aplicarán técnicas orientadas a la educación sobre la autoprotección en el entorno urbano, introducción a las técnicas defensivas ante un eventual ataque en corta distancia, el uso y posibles aplicaciones de medios de protección homologados, y técnicas de negociación y respuesta ante posibles casos de violencia de género.

El periodo de inscripción se encuentra abierto y las personas interesadas podrán hacerlo en el Centro Municipal de Información a la Mujer, en el Centro Social de Las Cabañuelas, o a través de los teléfonos 691344507 y 655593808.