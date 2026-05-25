El Centro de la Mujer de Vícar acoge un taller de autodefensa digital

El Centro Municipal de la Mujer de Vícar, junto con el Punto Vuela, puso en marcha este viernes un taller gratuito de de autodefensa digital ... y seguridad personal para que las mujeres, especialmente aquellas que son víctimas de violencia de género, aprendan de forma sencilla como pueden proteger sus redes sociales, navegar de forma segura y blindar su privacidad digital.

La iniciativa surge desde el convencimiento de que en un contexto de violencia de género, la seguridad digital se ha convertido en un pilar esencial para la protección integral. Y esto es así porque las acciones de violencia digital, como el acceso no autorizado a dispositivos, el control de redes sociales, la vigilancia, el uso de datos personales, la geolocalización forzada o las amenazas en línea, constituyen por sí mismas una extensión de la violencia machista.

El taller aporta estrategias que ayudan a proteger la privacidad, gestionar amenazas, mejorar la higiene digital y evitar rastreos abusivos, fortaleciendo la capacidad para recuperar el control de la vida digital y mejorar la autonomía. Los objetivos que se persiguen son dotar a las mujeres del municipio de herramientas prácticas que les ayuden a proteger su seguridad digital y física, reduciendo riesgos asociados a la violencia de género.

Además, las participantes aprenderán a identificar riesgos y amenazas digitales, adoptar rutinas de higiene digital básicas, como el empleo de contraseñas seguras, copias de seguridad, o detección de intrusiones.

Asimismo, los talleres darán a conocer nociones de comunicación segura, aspectos relacionados con la privacidad en redes sociales y formas de navegación anónima, y facultarán a las participantes para reconocer técnicas de vigilancia comúnmente empleadas por agresores, como la geolocalización, el acceso remoto, o el control de cuentas.

Los técnicos de Punto Vuela, espacios abiertos para el aprendizaje de competencias digitales, desarrollan las clases con una metodología práctica y participativa, con demostraciones en directo, ejercicios simples y de un modo personalizado en función del nivel de cada participante.

Las sesiones son seguras y confidenciales, y cuentan con apoyo del CMIM y profesionales. Cada taller tendrá una duración total de 9 horas, divididas en tres sesiones de tres horas.

Los talleres, que empezado este viernes tendrán dos nuevas citas los días 29 de mayo, y 5 de junio. Las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo a través de los teléfonos 620 043 910, del Punto Vuela, y el 655 593 808, del Centro Municipal de Información a la Mujer.