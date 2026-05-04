Así será el Centro de Interpretación Sierra de Gádor - Valle de Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, daba a conocer hace unos días que el Centro de Interpretación Sierra de Gádor - Valle de Vícar será muy ... pronto una realidad, tras la adjudicación del proyecto de obras aprobado el pasado viernes 17 de abril en Junta de Gobierno, y cuyas obras se encargará la empresa Fircosa, teniendo con un plazo de ejecución de unos nueve meses contados a partir de la forma del acta de replanteo.

Así, señalaba el regidor municipal que la futura casa de la Villa se convertirá no solo en testigo del amplio legado cultural e histórico de Vícar, sino en punto de encuentro para las ciencias, innovación e investigación. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros, será un espacio vanguardista pensado para la ciudadanía, que se incluye en el PAI (Plan de Actuación Integrado) para la modernización de Vícar y que cuenta con la cofinanciación de los fondos europeos FEDER.

A su vez, IDEAL ya informó el pasado 23 de septiembre de 2023 de este gran proyecto cuando explicó que el Ayuntamiento de Vícar, con el objetivo de darle mayor peso a las iniciativas culturales contaría con un nuevo museo en la Villa de Vícar. Concretamente, el Consistorio Municipal adquirió una casa histórica situada en la Plaza de la Inmaculada, muy cercana a la localización del Ayuntamiento de Vícar.

Dicha casa histórica para convertirse en el museo era necesario que sufriera unas remodelaciones internas y algunas adaptaciones para que pueda ser un nuevo centro cultural de vanguardia en el municipio y de la provincia de Almería.

Temáticas

En cuanto a la temática que se podrá ver en este gran espacio cultural estaría centrado en los vestigios históricos desde la cultura argárica, el paso del Imperio romano, la llegada de los musulmanes llegando hasta nuestros días. La minería también tendrá un papel clave en el museo dada la importancia que tuvo este trabajo en Vícar, sobre todo a partir de mediados del 1800. Además, el centro cultural contará con temáticas referentes a la agricultura, con el objetivo de recopilar todo lo que se haya desarrollado en el Valle de Vícar y en el entorno municipal.

A su vez, la Villa de Vícar es una joya orográfica, medioambiental desde el punto de vista histórico. De hecho, todas las civilizaciones que pasaron por Almería dejaron su huella en la villa de Vícar.

El museo además de aumentar la cultura en el municipio y de atraer turistas, es otra forma de potenciar la educación, una de las mayores prioridades del Ayuntamiento de Vícar, que ha recibido varios galardones a nivel autonómico, nacional e internacional y apuesta por este tema.

Por su parte, el Plan de Actuación Integrado de Vícar, en el que se incluye este centro de interpretación, se articula en torno a tres grandes áreas y comprende un total de 124 actuaciones.

La primera de esas áreas contempla medidas de eficiencia energética y economía circular; la segunda con actuaciones de carácter medioambiental, que permitirán mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz, y otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre. Por último, un tercer bloque centrará sus trabajos en la sectorización de la red de agua, la automatización y en la mejora de la eficiencia en la gestión del agua.

Asimismo, el centro de Interpretación Sierra de Gádor - Valle de Vícar y el Museo Etnográfico es una actuación recogida en el Plan de Actuación Integrado de Vícar, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.