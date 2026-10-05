Un centenar de personas dan impulso a su carrera laboral gracias a Eracis+ Vícar y Asaja Almería

Hace unos días finalizó con éxito el curso gratuito de Envasado de Productos Hortícolas en Almacén impartido en la Casa de la Juventud y el ... Deporte y enmarcado en el programa Eracis+ de Vícar. Con esta acción formativa se cierra el ciclo de capacitaciones desarrollado por Asaja Almería en el municipio durante este año 2026, el cual alcanzó una participación total de más de 100 personas entre las distintas especialidades ofertadas: Operador de Carretillas Elevadoras, Injerto en Cultivos Hortícolas, Aplicador de Plaguicidas (Nivel Básico) y Manipulador de Alimentos y Envasado de Productos Hortícolas.

Coordinada entre Asaja Almería y el equipo técnico de Eracis+ Vícar, esta oferta formativa tenía como objetivo dar impulso a la empleabilidad local ofreciendo recursos cualificados a la población. Esta capacitación responde directamente a las necesidades del Poniente almeriense, donde el sector agrícola e industria auxiliar ocupan un papel predominante a nivel económico y, por lo tanto, de puestos de trabajo.

Para el correcto aprendizaje del alumnado, el Ayuntamiento de Vícar cedió espacios municipales dotados de las medidas de seguridad y amplitud requeridas. Por su parte, el acto de clausura del último curso contó con la presencia de Francisco Rodríguez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar, quien destacó que esta oferta formativa representa un impulso directo para el empleo local y comarcal.

Asimismo, el edil reafirmó el compromiso tanto del alcalde como del Consistorio de seguir apostando por iniciativas que abran nuevas oportunidades en el mercado de trabajo. Por su parte, desde el equipo técnico de Eracis+ Vícar se resalta el éxito de la convocatoria y la solidez de esta colaboración entre instituciones, clave para seguir generando oportunidades laborales en el entorno de Vícar.

Esta acción promovida por el equipo Eracis+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.