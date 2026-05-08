Un centenar de mayores de Vícar participan en el viaje convivencia a Archidona

Un centenar de mayores de Vícar han participado en el viaje de convivencia con destino a la localidad malagueña de Archidona. En esta ocasión se ... trata de una doble expedición ya que, ante la alta demanda de inscripciones, el Área de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Vícar amplió el viaje a dos fechas. Un síntoma que, a ojos del alcalde Antonio Bonilla, «refleja el carácter participativo de nuestros ciudadanos y, más concretamente, de nuestros mayores».

Así, el primer grupo realizó la visita al municipio de Archidona el pasado 28 de abril mientras que, el segundo, lo ha hecho este mismo miércoles día 6. En ambos casos, los participantes disfrutaron durante su viaje de la visita al Museo Municipal y al Salón de la Radio, así como los exteriores de la Iglesia Victoria, el Convento de Jesús y María, la Plaza Ochavada o el antiguo Colegio Escolapio, entre otros.

Por otra parte, la jornada también llevó a los vicarios a un recorrido por el amplio patrimonio urbanístico y arquitectónico barroco de la localidad, declarada conjunto histórico-artístico en 1980.

Para finalizar la jornada de convivencia, los participantes compartieron un suculento almuerzo con animación musical y baile antes de emprender el camino de regreso a Vícar.