Los cementerios de Vícar preparados para Todos los Santos

Operarios municipales están llevando a cabo en estas últimas semanas en trabajos de mejora y embellecimiento de los cementerios del término municipal, tanto en el ... de San Benito, en Vícar Pueblo, como en Piedra Rodá, ante la proximidad de la festividad del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Los trabajos se suceden tanto en el interior como en el exterior de los edificios, como en los accesos a los mismos, para que quienes acudan a visitar a sus difuntos puedan hacerlo sin dificultad.

Además, el Ayuntamiento de Vícar pondrá a disposición de los visitantes a un operario municipal en cada uno de los cementerios para prestar ayuda a quienes lo necesiten durante la jornada.

Junto a una limpieza exhaustiva, los trabajadores del área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Vícar han llevado a cabo pequeñas actuaciones de albañilería, jardinería y embellecimiento de zonas verdes, así como el pintado de muros y fachadas, e instalación de más contenedores.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, recordó que «siempre que llegan estas fechas de máxima afluencia intensificamos los trabajos con el objetivo de que las instalaciones puedan estar en las mejores condiciones en unos días en las que estos recintos registran una mayor concentración y afluencia de personas».

Además de estas actuaciones, la Policía Local está diseñando un dispositivo especial para ambas festividades, con el fin de garantizar la fluidez del tráfico e incrementar la seguridad de las personas que accedan al cementerio, así como ordenar el estacionamiento de vehículos.