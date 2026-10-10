El CEIP Federico García Lorca inicia el plan de Educación Vial

La XXI edición del programa de Educación Vial dio comienzo esta misma semana sus clases, con la participación de alumnos de cinco años de Infantil ... del CEIP Federico García Lorca. Como viene siendo habitual, la primera parte de las sesiones se centran en explicaciones el aula adaptadas a cada edad, y una segunda parte de la actividad, en la pista de Tráfico, donde aprenden normas y señalización de tráfico mediante el uso de karst y bicicletas. En el caso de los alumnos de infantil, en esta segunda parte pueden asistir los familiares para compartir la actividad con sus hijos.

Los próximos en participar en el programa de este curso 2026/2027, serán los alumnos de tercero y sexto, de los CEIP Federico García Lorca, Nuestra Señora de la Merced, Sant Sylvain D´Anjou y Blas infante. En estos casos, la actividad se inicia desde sus centros, desde donde acuden a pie como peatones al Centro de Educación Vial acompañados por el agente docente.

Así, el alcalde de Vícar presentó hace unos días la XXI edición del programa junto con la edil de Educación, Infancia y Juventud, Gracia Montoro, el jefe de la Policía Local de Vícar, José Tomás Zamora, el edil de Seguridad Ciudadana, Evaristo López, el edil de Tráfico y Movilidad, José Luis Leseduarte, y el coordinador del programa, Miguel Ángel Fernández.

El plan de Educación Vial es una iniciativa municipal que cumple este curso 21 años como referente de la Cultura de la Seguridad en Vícar, y serán más de tres mil los alumnos que pasen por las aulas y por las pistas del Centro de Educación Vial.

Entre ellos, no solo alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional, si no que los cursos están también abiertos a otros colectivos como el de personas mayores, embarazas o migrantes a través de sesiones específicas.