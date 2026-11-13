CC.OO. denuncia que Correos recorta la plantilla en Vícar

CC.OO. denunció que Correos redujo significativamente el número de carteros y carteras. En un turno de trabajo donde había nueve personas, se pasó a ... siete. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un municipio de 30.000 habitantes, que no solo cuenta con un núcleo principal de población, sino también con diseminados, barrios alejados y multitud de empresas en puntos distantes; esta decisión supone un alto riesgo para la salud de la plantilla por una excesiva sobrecarga de trabajo.

Para denunciar esta situación insostenible, los trabajadores y trabajadoras se concentraron en la puerta de la Unidad de Reparto de Vícar, el pasado lunes 9 de noviembre. Desde hace más de un año, el actual presidente de Correos pretendió imponer el modelo de cartería 'Margarita' con más flexibilidad, menos secciones, menos personal y mayores cargas de trabajo. Un modelo que la Sección Sindical Correos de CCOO denunció ante le Audiencia Nacional, ya que se está intentando introducir por la puerta de atrás y sin negociar.

«El objetivo de Correos es prestar más servicios, muy diversificados, con menos efectivos. La plantilla de esta empresa está sufriendo el mayor recorte de su historia reciente: 7.400 empleos menos pasando de 50.400 a 43.000 trabajadores en 3 años. En Vícar podemos ver ese recorte de forma clara», según indica la sección sindical, que lo desglosa de la siguiente forma: «se ha pasado de nueve carteros a siete, eliminando mesas de trabajo sin realizar una cobertura adecuada del personal ausente, con una preocupante sobrecarga para las personas trabajadoras». «Aún así, los carteros y carteras en Vícar hacen auténticas maratones para sacar adelante el reparto, con desplazamientos de más de 60 kilómetros diarios en moto».

Además, la Dirección no deja de «hacer ajustes para que los empleados y empleadas asuman cada vez más trabajo. En definitiva: menos actividad, menos empleo, menos capacidad operativa, menos empresa y menos Correos».

CC.OO. no se opone a modernizar Correos, lo que defiende es una alternativa basada en una plantilla suficiente, criterios objetivos de dimensionamiento, cobertura de ausencias, negociación, figura del 'suplente' y experiencias piloto evaluadas conjuntamente, no experimentos para organizar el trabajo: la organización del trabajo se negocia.

El sindicato consideró que la empresa está utilizando conceptos como «eficiencia» o «productividad» para justificar una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público.

A su vez, CC.OO. advirtió de que esta política repercute directamente en la ciudadanía, sobre todo en un municipio de las características de Vícar, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención. Esta situación conlleva un incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional, que deriva en absentismo laboral.

Por todo ello, CC.OO. exige a Correos la recuperación inmediata de los puestos de trabajo que la empresa eliminó en la Unidad de Reparto de Vícar, especialmente si se tiene en cuenta que ya empezó la campaña por las elecciones a las Cortes Generales del 29N.

Para ahogar aún más a las personas trabajadoras hay que sumar otras dos campañas que están a punto de comenzar: el Black Friday y Navidad, momentos muy delicados para la plantilla por el inevitable aumento del volumen de trabajo.