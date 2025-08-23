Un campamento digital para acercar a los jóvenes de Vícar la inteligencia artificial Tecnotribu es una actividad gratuita y tendrá lugar durante cinco días en el Palacio de Deportes

Durante la primera semana del mes de septiembre se pondrá en marcha en Vícar un campamento digital en el que pueden inscribirse gratuitamente niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de edad.

El programa educativo 'TecnoTribu' se desarrollará desde el día 1 al 5 de septiembre en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar. Se trata de un proyecto promovido desde la plataforma educativa CODI del Ministerio de Juventud e Infancia, que pretende el desarrollo del aprendizaje digital y de competencias clave para la formación personal y académica de niñas y niños y que garantiza una formación de calidad con contenidos actualizados y certificación oficial.

Un programa que en Vícar se celebra en colaboración con la junta de Andalucía y la concejalía de Juventud del Consistorio vicario. Será una experiencia única para aprender de competencias digitales a través de talleres de ciencia, robótica, inteligencia artificial, videojuegos, realidad aumentada y creatividad tecnológica.

Tecno Tribu es una aventura educativa y tecnológica que recorre varios municipios de la provincia durante una semana donde la ciencia, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y los videojuegos se convierten en herramientas para aprender jugando.

Durante cinco días, los participantes se sumergirán en talleres prácticos y actividades interactivas que estimulan su curiosidad, despiertan vocaciones y refuerzan valores como el trabajo en equipo, la lógica y la creatividad.

El horario será de mañana, con un total de 30 horas, durante las que se disfrutará de actividades de robótica, donde se podrá construir, experimentar y dar vida a las ideas; Tecnología, para explorar la tecnología del futuro con la imaginación como aliada; Ciencia, para aprender cómo funciona el mundo, entre otras actividades.