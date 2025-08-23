Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador del evento. R. I.

Un campamento digital para acercar a los jóvenes de Vícar la inteligencia artificial

Tecnotribu es una actividad gratuita y tendrá lugar durante cinco días en el Palacio de Deportes

J. C.

Vícar

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:34

Durante la primera semana del mes de septiembre se pondrá en marcha en Vícar un campamento digital en el que pueden inscribirse gratuitamente niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de edad.

El programa educativo 'TecnoTribu' se desarrollará desde el día 1 al 5 de septiembre en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar. Se trata de un proyecto promovido desde la plataforma educativa CODI del Ministerio de Juventud e Infancia, que pretende el desarrollo del aprendizaje digital y de competencias clave para la formación personal y académica de niñas y niños y que garantiza una formación de calidad con contenidos actualizados y certificación oficial.

Un programa que en Vícar se celebra en colaboración con la junta de Andalucía y la concejalía de Juventud del Consistorio vicario. Será una experiencia única para aprender de competencias digitales a través de talleres de ciencia, robótica, inteligencia artificial, videojuegos, realidad aumentada y creatividad tecnológica.

Tecno Tribu es una aventura educativa y tecnológica que recorre varios municipios de la provincia durante una semana donde la ciencia, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y los videojuegos se convierten en herramientas para aprender jugando.

Durante cinco días, los participantes se sumergirán en talleres prácticos y actividades interactivas que estimulan su curiosidad, despiertan vocaciones y refuerzan valores como el trabajo en equipo, la lógica y la creatividad.

El horario será de mañana, con un total de 30 horas, durante las que se disfrutará de actividades de robótica, donde se podrá construir, experimentar y dar vida a las ideas; Tecnología, para explorar la tecnología del futuro con la imaginación como aliada; Ciencia, para aprender cómo funciona el mundo, entre otras actividades.

