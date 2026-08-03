Las Cabañuelas despiden sus fiestas con música, baile y emoción

El resonar de los fuegos artificiales ponía punto y final este domingo a las Fiestas de Las Cabañuelas en honor a la Virgen de la ... Asunción y San José tras la solemne misa y procesión. Unos festejos destacados por la «ejemplar participación e implicación de los vecinos y vecinas», como señaló el alcalde, Antonio Bonilla, presente en el acto. Asimismo, el Coro Rociero A Nuestro Aire acompañó la celebración religiosa mientras que la Agrupación Musical Virgen de las Angustias entonó el recorrido procesional.

El último fin de semana de julio estuvo marcado por la completa agenda de actividades y propuestas en torno a las fiestas «que son siempre una oportunidad para compartir junto a nuestros vecinos, amigos y familiares en un ejercicio de convivencia social».

Así, destacan citas como la Noche Joven, el desfile de carrozas, los juegos en la Piscina Municipal, la ofrenda floral, la marcha cicloturista o la fiesta de la espuma, entre otras. En cuanto a las noches de verbena y actuaciones musicales, formaron parte de estos festejos la Orquesta Pentagrama, DJ Efe Jefe, Orquesta Milenium, DJ Felipe Rubio y DJ Caprizo. Por su parte, otro de los aspectos de más valor en la celebración de las Fiestas Patronales es la participación e iniciativa de los grupos asociativos.

Así, la Asociación de Vecinos Venta-Cabañuelas ofreció el servicio de barra en la Plaza Cervantes, además de una degustación de sangría en la tarde del jueves o la carrera de cintas el domingo; mientras que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores se situaba al frente de la barra ubicada en la Plaza Anfiteatro Pueblos de América. Asimismo, todos los comercios y hosteleros del núcleo han contribuido al ambiente de celebración, especialmente en las horas de la Feria del Mediodía.

El mantenimiento de la seguridad en eventos de mayor concurrencia y concentración de participantes es una prioridad para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vícar. Así, el alcalde lideró el dispositivo de coordinación previo a la celebración de los festejos en Las Cabañuelas, junto al concejal del Área de Seguridad Ciudadana, Evaristo López.

Durante todo el fin de semana, la presencia de Policía Local y Protección Civil formó parte de las actividades garantizando el buen desarrollo de las mismas. Una labor que Antonio Bonilla puso en valor «pues gracias a ellos los ciudadanos pueden disfrutar de estos días con total tranquilidad».

En definitiva, «despedimos con júbilo y satisfacción un nuevo año de Fiestas de Las Cabañuelas y nos preparamos para los siguiente festejos donde, sin duda, los vicarios continuarán dando ejemplo de vecindad», remarcó Antonio Bonilla. De esta manera, el calendario festivo regresará ya en el mes de septiembre con el turno de la Villa de Vícar y La Envía.