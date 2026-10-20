El Bulevar Ciudad de Vícar renueva sus parques infantiles

El Ayuntamiento de Vícar está procediendo a la instalación de nuevos espacios de juego infantil en varios emplazamientos del Bulevar Ciudad de Vícar. Así lo ... anunció el alcalde Antonio Bonilla este lunes, coincidiendo con la instalación de los primeros nuevos parques infantiles.

El objetivo municipal era mejorar la seguridad, accesibilidad, funcionalidad y atractivo en estos nuevos espacios de recreo, con el doble objetivo de conservar el patrimonio municipal y el de fomentar las actividades de ocio saludable al aire libre, adecuándolos, sustituyendo y renovando los elementos ya existentes, para el disfrute general de los más pequeños.

La actuación consiste en la instalación de pavimento de seguridad mediante losetas de caucho, así como la colocación de nuevos juegos infantiles y elementos lúdicos de distintas tipologías, incluyendo balancines, muelles, columpios, toboganes, paneles interactivos, elementos inclusivos, juegos temáticos y demás equipamientos.

La actuación en el bulevar, que va a suponer una inversión de 48.375 Euros, está siendo llevada a cabo por técnicos de la empresa Parques Infantiles del Levante, S.L., adjudicataria de los trabajos. Para la concejala de Infancia, Gracia Montoro «los equipamientos en nuestros espacios públicos son muy importantes, especialmente aquellos que sirven para el entretenimiento de los niños y niñas de nuestro municipio. Lo que pretendemos con esta actuación es mejorar la funcionalidad y las condiciones de seguridad de estos espacios que con el paso del tiempo y su uso intensivo acumulaban cierto desgaste».