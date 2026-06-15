Budapest será el próximo viaje de convivencia de mujeres de Vícar

El encanto y magia de Budapest serán protagonistas del próximo viaje de convivencia anunciado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar. Se trata ... de la segunda expedición anual organizada desde la concejalía y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Así, el itinerario dará comienzo con el traslado en autobús desde Vícar hasta el aeropuerto de Málaga y llegada a la ciudad de Budapest. Una vez allí, la primera actividad consistirá en un imperdible crucero por el Danubio disfrutando de vistas al Parlamento, Castillo de Buda, Puente de las Cadenas y la Ribiera del Danubio.

Posteriormente se realizará una visita guiada por el centro histórico de Pest finalizando con una cena en restaurante (incluida en el precio). Entre las visitas programadas para el sábado día 21 destacan el famoso Balneario Széchenyi, paseo por el Parque de la Ciudad, calle comercial Váci Utca y recorrido panorámico por Pest culminando nuevamente con una deslumbrante cena con la que disfrutar de la gastronomía local. El domingo, antes de iniciar el camino de regreso a España, habrá una visita guiada por la zona de Buda con recorrido por Bastión de los Pescadores, Iglesia de Matías y mirados del Danubio.

El precio por persona es de 535€ donde se incluye el traslado desde Vícar al aeropuerto y regreso, vuelos desde Málaga, 2 noches de hotel con desayuno incluido, 2 cenas en restaurante, guía durante todo el viaje, transporte entre itinerarios, crucero por el Danubio, entrada al balneario y seguro de viaje.

Plazas limitadas

El plazo de reserva de plazas comenzará el próximo martes 16 de junio a partir de las 10.00 horas en el Centro Municipal de Información a la Mujer DE Vícar (CMIM) situado en Plaza Cervantes, 1 (Las Cabañuelas). Solo podrán reservarse dos plazas por persona y para ello será imprescindible presentar fotocopia del DNI y entregar una señal de 190€ en el momento.

Toda la información sobre el itinerario del viaje e inscripciones está disponible a través del Centro Social de Las Cabañuelas (Sala G del CMIM) o en los teléfonos 655 593 808/ 691 344 507.