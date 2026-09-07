Bonilla supervisa los trabajos de mejora en el campo de fútbol 5 de La Envía

Los trabajos de reposición del césped en el campo de fútbol-5 de La Envía avanzan a buen ritmo y muy pronto las instalaciones estarán ... listas para su uso. Así lo constató el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quien visitó el espacio hace unos días junto a la concejala del área de Deportes, Encarnación Martínez.

Tal y como señaló Antonio Bonilla, el objetivo principal de esta actuación es «mejorar la superficie de juego del campo que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo». También se incluye en esta actuación la revisión y mejora del sistema de riego de manera que «seguimos trabajando, no solo en el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, sino en su mejora».

Con un presupuesto total de 48.391,87 euros, dentro de las acciones concretas llevadas a cabo por la empresa adjudicataria se encuentran la previa retirada del antiguo césped, limpieza del pavimento asfáltico existente y la instalación de otro nuevo de última generación con superiores características técnicas y de uso.

En cuanto al sistema de riego, la red se ha mejorado con la instalación de seis nuevos cañones emergentes. La ejecución de los trabajos se encuentra en una fase avanzada y tan solo restan algunos detalles de manera que los vecinos y vecinas podrán volver a hacer uso del campo de fútbol en los próximos días.

A su vez, el Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la mejora de las instalaciones y equipamientos deportivos municipales con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía los servicios de calidad que merecen.

En este sentido y como detalló el alcalde, Antonio Bonilla, el próximo paso será la reposición del césped artificial de los campos de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva. «Se trata de un proyecto que aprobamos en la última sesión de Junta de Gobierno Local y que estamos seguros de que repercutirá positivamente en muchísimos vicarios y vicarias», señaló el alcalde.

La aprobación del proyecto supone luz verde a la reposición del césped artificial de los dos campos de fútbol 7 situados en la Ciudad Deportiva (Las Cabañuelas) es decir, los campos aledaños al principal de las pistas que componen estas instalaciones.

Con esta renovación del terreno de juego no solo se mejorarán las condiciones de uso, sino también la seguridad en las propias instalaciones. Así, las obras consistirán en la retirada del césped actual y la instalación de uno nuevo con superiores características técnicas y de uso. Entre otras cosas, se empleará un relleno técnico compuesto por arena de sílice y caucho CBR.