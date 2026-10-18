Bonilla premia a cuatro alumnos por sus dibujos sobre la movilidad sostenible

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, hizo entrega de los premios a los alumnos los ganadores del Gran Concurso de Dibujo de la Semana Europea ... de la Movilidad 2026, una iniciativa dirigida al alumnado de los centros educativos del municipio para fomentar, a través de la creatividad, la concienciación sobre la movilidad sostenible y los hábitos de vida saludables.

Los trabajos ganadores correspondieron a Adam Ed Dayouri, alumno de Educación Infantil de 4 años, del CEIP La Canal; a Rayan Zaaiti Moudden, CEIP La Canal, 2.º de Primaria; a Evelyn Jiménez Fernández, CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, 3.º de Primaria; a Magdalena Expósito Fernández, alumna de 6.º B de Primaria del CEIP Saint Sylvain D'Anjou y al alumno de Aula Específica/TEA, Dylan Junior Macías Eyzaguirre, del CEIP Tierno Galván.

La iniciativa forma parte de la programación desarrollada en Vícar con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, celebrada del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Durante la semana se desarrollaron diferentes propuestas de sensibilización y participación, entre ellas el Concurso de Dibujo, una Gymkana de la Movilidad por el Bulevar Ciudad de Vícar y una tarde de actividades familiares celebrada el 22 de septiembre, que contó con juegos populares, circuito de karts, talleres de manualidades, baile y zumba y una marcha animada con personajes.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Vícar quiso promover entre la ciudadanía, especialmente entre niños y niñas, una movilidad más sostenible y fomentar los desplazamientos activos y los hábitos de vida saludables, acercando estos valores de una manera participativa y lúdica.