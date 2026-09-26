Bonilla pide a los vecinos recuperar la tradición de la recogida de aceituna en los olivos de Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dictó un año más un bando en el que anima a los vecinos a mantener vivas las tradiciones y ... a que recojan libremente aceitunas de los numerosos olivos existentes en el municipio durante los meses que dure la temporada de recogida. Para Antonio Bonilla, «es importante mantener viva esa antigua costumbre de los vecinos de Vícar, que generación tras generación, acudían durante los meses del otoño y como una actividad de carácter familiar a los cortijos y fincas donde abundaban los olivos para participar en las tareas de recogida de la aceituna».

En el bando, en el que el alcalde autoriza el libre acceso para la recogida de aceitunas en los olivos de propiedad municipal, tan sólo se establece como limitación, la de no exceder de un total de diez kilos de aceitunas por cada unidad familiar y que, en todo caso, se proceda a la recogida de una forma respetuosa con los árboles para no dañarlos.

Se advierte además de que el uso de medidas de protección individuales será de incumbencia exclusiva de las personas recolectoras, así como que el Ayuntamiento de Vícar no se hará responsable de ningún percance ni accidente que pudiera acontecer durante la recolección

Desde hace ya más de dos décadas se viene permitiendo esta recogida ciudadana, que se concentra en mayor medida en el Huerto de los Olivos de Puebla de Vícar. Son decenas los olivos con los que cuenta el citado huerto, en el que se encuentra ubicado también el Museo del Olivar vicario, presidido por elementos utilizados en el proceso olivarero. En el total del término municipal se estima que podría haber unos 300 olivos, de los que podrían extraerse unos 5.000 kilos de aceituna.

Los olivares municipales se encuentran repartidos por todo el municipio, y existen numerosas zonas verdes en la que proliferan los olivos, como las inmediaciones del IES Villa de Vícar, en La Gangosa, el entorno del Pabellón de Deportes de Los Llanos, o el bulevar Ciudad de Vícar, donde en 2019 se plantaron un total de 25 olivos en el tramo de las columnas.