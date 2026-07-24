Bonilla ofrece la Casa de la Juventud para uso provisional de la Guardia Civil si se cierra el cuartel de Roquetas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ofreció la mañana de este viernes las dependencias municipales de Vícar en el caso de que se tuviera que ... albergar transitoriamente a los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al cuartel de Roquetas de Mar, mientras se construye el cuartel de Vícar, previsto para 2029. Insistió Bonilla que «no deseamos el cierre de ningún cuartel, pero, de producirse, ofrecemos con carácter provisional las dependencias de la Casa de la Juventud y el Deporte para albergar cuantos agentes sean necesarios mientras duran las obras del nuevo Cuartel Principal de Vícar».

El ofrecimiento del alcalde llegó tras la celebración de tres sesiones extraordinarias del Pleno Municipal, cada una a propuesta de los diferentes grupos municipales, en los que se abordó de forma monográfica el tema de la seguridad en el municipio. Con este ofrecimiento, el alcalde reafirma su compromiso personal con la mejora de la seguridad en Vícar.

El alcalde va a plantear además a través de la FAMP la ampliación de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma por el que los ayuntamientos pueden destinar fondos a necesidades de su municipio y en este caso poder destinarlos para favorecer el aumento de la plantilla de la policía local.

El Pleno aprobó también un compromiso para aumentar dicha plantilla en cuatro agentes más al año, siempre dentro de las posibilidades económicas disponibles, a parte de los siete nuevos agentes que se van a incorporar de aquí a mediados del año próximo.

De la misma forma, se va a solicitar al Gobierno de la Nación que aumente la dotación de agentes de la Guardia Civil. Esta petición no se limita al municipio, sino también a toda la comarca del Poniente y, según indicó el alcalde, la demanda se justifica por la necesidad de reforzar la respuesta ante los problemas de seguridad que afectan al territorio, planteándose como una actuación complementaria al refuerzo municipal, no como una alternativa.

Para Antonio Bonilla, la seguridad ciudadana es una prioridad política y debe abordarse con soluciones concretas, aumento de recursos y colaboración entre administraciones, desde el ámbito local hasta el europeo. En este sentido, el alcalde va a trasladar también a la Unión Europea una petición para que destine más recursos materiales y humanos para controlar la frontera sur, uno de los principales puntos de entrada del narcotráfico.