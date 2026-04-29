Bonilla desvela un nuevo espacio para la lectura en el Bulevar

Dentro de las actividades de la XXVI Antorcha de las Letras, que dieron comienzo el pasado jueves por la tarde en la Plaza Cervantes de ... Las Cabañuelas, esta viernes, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha desvelado un nuevo espacio del municipio dedicado al mundo de la lectura.

El Rincón de la Lectura está ubicado en el Bulevar Ciudad de Vícar, junto a la Rotonda de 2005, y en él se ha instalado un banco en el que se puede leer el célebre poema de Federico García Lorca, 'La Leyenda del Tiempo', tras el cual aparece una imagen del poeta granadino. El espacio se completa con un monolito rematado con una antorcha metálica, como símbolo de la gran afición de los vicarios por la lectura.

Tras la presentación de este nuevo espacio, se ha procedido a la entrega de premios correspondientes al Certamen Literario «Mujer y Literatura» y para concluir una escenificación y lectura a cargo del club de lectura de adultos de la Biblioteca Carmen de Burgos «Los Burgaleses».

En el acto han estado presentes una representación de los distintos centros educativos del municipio, que colaboran estrechamente en la organización de las actividades con motivo del Día del Libro, miembros de los clubes de lectura, personal de la Red Municipal de Bibliotecas y concejales del equipo de gobierno.

Las actividades con motivo del Dia del Libro, comenzaban ayer por la tarde con las lecturas del Día del Libro a cargo de los clubes de lectura infantiles y adultos de Vícar, que este año se han centrado en los autores de la Generación del 27. Tras ello, se procedió a la entrega de los premios de Animación Lectora con las que se reconocía la participación en las campañas de fomento de la lectura que se suceden a lo largo del año.

Tras la entrega de los Premios Mortadelo a la Lectura y del Premio Pasaporte del Lector, fue el momento de un espectáculo de teatro familiar con títeres con la obra «La boda del Piojo y Pulga».

Tras la apertura oficial de la XXVI Antorcha de las Letras, la programación cultural inicia un emocionante recorrido que se desarrollará durante los meses de abril y mayo, en la que habrá cuentacuentos, talleres, juegos, el tradicional Molino de Preguntas y representaciones teatrales, entre otras muchas propuestas culturales.